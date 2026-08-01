El padre de Carlos Espí desvela los secretos de su fichaje por el Real Madrid

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 17:46h.

Juanjo Espí reconoce que no podían hablar sobre la operación con el Real Madrid

Gonzalo García vs Carlos Espí: el Big Data analiza el cambio de delanteros del Real Madrid

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El Real Madrid se enfrenta a la Fiorentina este sábado ya con Carlos Espí en la expedición del equipo blanco aunque el delantero valenciano arrancará desde el banquillo sin que se cumplan ni 48 horas del anuncio oficial de su fichaje. Una operación que se ha mantenido en total secreto durante sus negociaciones tal y como ha desvelado su padre, Juanjo Espí.

En una entrevista para ElDesmarque que puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, el padre del ariete valenciano reconoce que tenían a varios clubes detrás pero todo acabó con la aparición en escena del Real Madrid. Desde ese momento no pudieron contarle nada ni al resto de familiares en una operación que llegó después de que José Mourinho le diera el visto bueno.