Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 16:48h.

Marc Roca pasa revista en ElDesmarque a la actualidad del Betis

La reflexión del Chimy Ávila tras salir del Betis: "El fútbol es un tráfico humano legalizado"

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El Real Betis sigue inmerso en sus amistosos de pretemporada, con el próximo compromiso este sábado ante el Almería en La Línea de la Concepción, mientras el mercado de fichajes sigue abierto con futbolistas como Dani Ceballos a la espera. Sobre todo esto ha hablado Marc Roca en una entrevista con nuestro compañero Tito González para ElDesmarque que puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia durante la concentración verdiblanca.

El mediocentro ha abierto las puertas del vestuario al utrerano mientras espera cuanto antes el regreso de Isco Alarcón al 100% e incluso sueña con un regreso a Múnich en la histórica participación del Betis este año en la Champions League por segunda vez en su historia.