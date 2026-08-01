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Marc Roca desea la vuelta de Isco al Betis y el fichaje de Dani Ceballos: "Le esperamos con los brazos abiertos"

Marc Roca, en su entrevista con ElDesmarque
Marc Roca, en su entrevista en ElDesmarque. Tito González
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El Real Betis sigue inmerso en sus amistosos de pretemporada, con el próximo compromiso este sábado ante el Almería en La Línea de la Concepción, mientras el mercado de fichajes sigue abierto con futbolistas como Dani Ceballos a la espera. Sobre todo esto ha hablado Marc Roca en una entrevista con nuestro compañero Tito González para ElDesmarque que puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia durante la concentración verdiblanca.

El mediocentro ha abierto las puertas del vestuario al utrerano mientras espera cuanto antes el regreso de Isco Alarcón al 100% e incluso sueña con un regreso a Múnich en la histórica participación del Betis este año en la Champions League por segunda vez en su historia.

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