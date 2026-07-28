Pepe Jiménez Sevilla, 28 JUL 2026 - 08:34h.

El mediocampista continúa sin solucionar su futuro

Dani Ceballos cambia de agente mientras su fichaje por el Betis sigue en el aire

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Como si de una relación amor-odio adolescente se tratase, Dani Ceballos ha utilizado habitualmente sus redes sociales para publicar imágenes, vídeos o textos con ciertos guiños al Real Betis y este pasado lunes, a última hora, el ex del Real Madrid volvió a publicar una serie de stories que han levantado la atención verdiblanca.

Porque mientras su llegada -o no- al Benito Villamarín continúa sumando capítulos, Dani Ceballos, que cambió recientemente de agencia, ha publicado una serie de vídeos recordando al magnífico presentador Jesús Quintero.

En los vídeos elegidos se pueden ver diferentes reflexiones del que fuese cara visible en uno de los programas más recordados de la autonómica Canal Sur hablando sobre verdades o mentiras, sobre actitudes y decisiones en la vida, cerrando su galería con un breve mensaje: "Que no te la den con queso, abre los ojos", se puede escuchar a Quintero.

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Estos mensajes, que podrían ser únicamente las reflexiones de Dani Ceballos en su hogar antes de cerrar el lunes, no han hecho más que despertar el interés de una afición que empieza a estar cansada de este eterno culebrón alrededor del de Utrera, que parece que deberá seguir esperando para llegar al Betis.

En primer lugar, porque actualmente el Betis no tiene espacio salarial para inscribir al centrocampista internacional y, posteriormente, porque en estos momentos parece que Manuel Pellegrini prefiere otro perfil diferente al suyo para reforzar el medio.

En el Villamarín no le cerrarán la puerta de manera definitiva a la operación, pero es evidente que cada día que pasa, cada entrenamiento que se cierra, complica no su llegada, sino su capacidad para estar al 100% en esta nueva temporada verdiblanca tan importante tras un verano en el que, de momento, se ejercita en solitario y sin ritmo de encuentros de preparación junto a un grupo.