Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 23:19h.

El canterano bético pasa a ser representado por LIAN Sports, de Fali Ramadani

Haro, Fajardo y el runrún con Dani Ceballos: "No hay que hacer telenovelas"

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Los movimientos en torno a Dani Ceballos desde que se desvinculó del Real Madrid son constantes. Lleva un mes sin equipo, todo hace indicar que acabará firmando por el Real Betis Balompié, más aún desde que se ha conocido que el Ajax de Amsterdam se ha retirado de la puja, pero quedan cuatro semanas para que comience LALIGA EA SPORTS para los verdiblancos y su llegada no parece estar cercana.

Si bien, inmerso en este proceso, se ha producido un cambio relevante en el entorno del futbolista. Dani Ceballos, sin equipo y recibiendo intereses de muchos clubes, ha cambiado de representante. Hasta ahora, los intereses del utrerano los gestionaba su hermana Salomé, pero este mismo domingo ha sido anunciado como ‘nuevo fichaje’ de la agencia LIAN Sports, la firma de representación de Fali Ramadani.

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Albanés y residente en Berlín, se trata de uno de los agentes FIFA más conocidos en el mundo de la representación, y lleva los asuntos de jugadores como Milos Kerzec, Marc Pubill, Luis Suárez, Jorgensen, Federico Chiesa, Onana, Arambarri, Koulibaly o Bryan Zaragoza. Fue, por ejemplo, quien negoció el fichaje de Luka Jovic por el Real Madrid en 2019.

En la imagen con la que han anunciado el acuerdo de la agencia con Ceballos, aparece el utrerano levantando una Champions League, pero también vistiendo la camiseta del Real Betis y la del Arsenal, los otros dos clubes en los que ha jugado.

“Ha jugado en las noches más importantes del fútbol. Ahora forma parte de nuestra familia”, es el mensaje de bienvenida de su nueva agencia de representación.

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Fajardo y Haro, sobre el fichaje de Ceballos

Mientras tanto, en el Betis muestran cierto recelo a la hora de hablar de Dani Ceballos pese a que el canterano ha expresado su deseo de regresar al club en el que se formó como futbolista. El pasado viernes, en el acto de presentación de los fichajes de Diego Conde, Fran García y Facundo Bernal, tanto Ángel Haro como Manu Fajardo despejaron las cuestiones relacionadas con el centrocampista.

“No hay que hacer telenovela”, dijo el director deportivo, mientras que el presidente fue pragmático. “Depende de que haya límite, de que sea una posición que necesitamos, de que el entrenador quiera ese jugador, cuando se dan, se produce la operación”. De momento, lo único que está claro es que el interlocutor ahora ha pasado a ser Fali Ramadani.