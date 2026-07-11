El Betis traza su plan para poder hacerle hueco a Dani Ceballos

Álvaro Borrego 11 JUL 2026 - 10:00h.

El Betis dio su compromiso de colocarle entre los mejores pagados de la plantilla y solicita tiempo para hacer espacio salarial, aunque el futbolista también deberá poner de su parte

Dani Ceballos rompe su silencio y habla sobre el Betis: "Lo único que quiero es jugar"

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No todo está perdido con Dani Ceballos. Su regreso todavía está lejos de materializarse, pero en Heliópolis no tiran la toalla y aún se trabaja para poder llegar a un entendimiento durante las próximas semanas. Según ha podido saber ElDesmarque el Real Betis ha solicitado al futbolista algo de tiempo para poder concretar nuevas ventas y ganar algo de límite salarial para poder hacerle hueco, para lo que el utrerano también deberá poner de su parte. El club está haciendo todo los esfuerzos posibles para darle encaje dentro de la plantilla y durante el último encuentro entre las partes le dio al jugador el compromiso de colocarle entre los mejores pagados del equipo, muy muy cerca del escalón que ocupan actualmente los Isco Alarcón o Antony. Lógicamente la entidad no puede afrontar los 10 millones brutos que percibía en el Real Madrid pero sí intenta acercarse lo más posible hasta colocarlo en el top tres del plantel, entendiendo que ese es el límite máximo dentro de sus posibilidades.

Las fuentes consultadas por este periódico insisten que las partes siguen estando lejos, y por el momento el acuerdo no está cerca de producirse, pero el Real Betis espera ganar algo de tiempo para liberar hueco y ajustar su oferta lo máximo posible, pero siempre dentro de una estabilidad económica. Son esos los condicionantes que deben darse para que las partes puedan acercar sus posturas, aunque cada uno deberá poner de su parte. Es por eso que el futbolista sigue frenando otros frentes (el Ajax es el único que de verdad insiste), con el propósito de poder reducir esas distancias para que con ese nuevo acercamiento se esté más cerca de un entendimiento. El deseo de Dani Ceballos sigue vigente y el diálogo no se apaga del todo, con Manu Fajardo como hilo conductor de la negociación. Sin ir más lejos, se espera un próximo encuentro entre las partes para reformular las posturas.

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El futbolista juega sus cartas y este viernes así lo demostró ante los medios de comunicación. "Ya lo hemos hablado. Lo único que quiero es jugar, sentirme importante. Todo lo demás, a estas alturas de mi carrera deportiva, es secundario", comentaba. El Real Betis entiende y agradece el esfuerzo de Dani Ceballos para salir libre del Real Madrid, pero en ningún caso puede comprometer su economía por un fichaje. Por eso se espera (o se desea) que con alguna venta, su propio esfuerzo y un extra más del futbolista se pueda dar.

Sí conviene subrayar que el Real Betis intenta ser hermético y trabajar con cautela. Con el propósito de mantener a la institución por encima de cualquier nombre. El club no quiere que se enrevesen las relaciones con ciertas informaciones que puedan salpicar a las partes, por lo que tanto la dirección deportiva como el consejo de administración tratan de dar sus pasos con el mayor sigilo posible, en pos del beneficio de la operación.

El presidente Ángel Haro reconoció hace unos días que ahora mismo su regreso no era "una realidad", aunque eso no "quiere decir" que no pueda darse. Por eso, como hemos intentado desgranar en ElDesmarque, sigue sin ser fácil pero nada está perdido aún. De hecho todavía se guarda cierto optimismo. El deseo está y el compromiso de ajustarse lo máximo también. Cuestión de paciencia. Cuestión de calma.