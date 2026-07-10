Unai Simón cierra su récord en los Mundiales y deja un par de sustos que evitaron Rodri y Laporte

Joaquín Anduro 10 JUL 2026 - 23:45h.

Unai Simón deja en 649 los minutos sin encajar en un Mundial

Luis de la Fuente eleva a Mikel Merino y avisa con Francia: "Van a estar igual de preocupados ellos"

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España ha conseguido este viernes la victoria ante Bélgica por 2-1 para clasificarse a semifinales del Mundial 2026 en un encuentro sufrido hasta el final, con el gol de nuevo salvador de Mikel Merino, y en el que Unai Simón ha roto su racha. El meta ha encajado su primer tanto en el Mundial dejando en 649 los minutos sin recibir una diana en un choque en el que dejó dos sustos que Rodri y Aymeric Laporte evitaron que acabaran en gol.

Con 1-0 en el marcador a pocos minutos de finalizar la primera parte, Timothy Castagne puso un centro desde la banda derecha en el que Charles de Ketelaere se adelantó a Pau Cubarsí en el único error del partido del culé. El cabezazo del delantero belga cogió a contrapié al arquero español, que no pudo hacer nada por evitar el tanto del empate.

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Ese tanto llegó en el minuto 41 del encuentro, poniendo fin a una racha histórica que superó en dieciseisavos ante Austria, dejando atrás los 517 minutos que el italiano Walter Zenga estableció en el Mundial de Italia 1990. La secuencia de Unai Simón comenzó en el Mundial de Catar. El último futbolista que había conseguido marcarle era el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022.

Desde entonces, el internacional español mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, una eliminatoria resuelta en la tanda de penaltis tras el empate sin goles, a favor de la selección africana (3-0) A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, además de los 180 minutos acumulados en las eliminatorias ante Austria y Portugal, hasta que De Ketelaere puso fin a la histórica racha.

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Antes de establecer el récord absoluto, Unai Simón ya superó la mejor marca de un portero español en la historia de los Mundiales. Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedaron atrás durante la presente edición. Eso sí, se quedó a 28 minutos de superar también la marca de Zenga teniendo en cuenta solo los partidos disputados en un solo Mundial, después del cabezazo del delantero belga en el minuto 41 de partido de los cuartos de final entre España y Bélgica.

Los dos sustos que dejó Unai Simón en el España-Bélgica

No está teniendo en general mucho trabajo el portero del Athletic durante el Mundial y lo cierto es que, ante Bélgica, dejó apenas una parada en el único de los tiros a puerta recibidos junto al gol. Eso sí, quedó marcado por dos jugadas en las que no salió bien de la portería y los Diablos Rojos casi lo aprovechan.

Primero, tras un balón que pelearon Lukaku y Laporte, salió muy lejos del área y despejó mal la pelota, pero Rodri taponó el disparo lejano de Kevin de Bruyne a puerta vacía entre protestas españolas por una posible falta del delantero. Después llegaría otra mala salida por banda derecha en la que Saelemaekers le regateó y Laporte evitó el tanto del empate.