Celia Pérez 10 JUL 2026 - 21:53h.

El sevillano fue el único cambio en el once del técnico riojano

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España se mide esta noche a Bélgica en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026. Un cita exigente en la que Luis de la Fuente ha decidido optar por un once en el que tan solo ha tenido un cambio: el de Fabián por Pedri. Ya avisó el técnico riojano que "cada partido es diferente" y armaría una alineación en función de las características y del nivel del rival y de los propios jugadores. Así pues decidió dejar al canario en el banquillo para dar entrada al sevillano, que no ha podido responder mejor a la oportunidad que tenía ante sí.

El futbolista del PSG asumió galones y encontró la portería rival en el 30'. Fue el encargado de abrir en el marcador tras una gran combinación entre Lamine y Pedro Porro. Fabián apareció en segunda instancia para superar a Courtois, que ya se encontraba en el suelo tras una gran parada previa a Dani Olmo. Una jugada magistral con la que el España conseguía adelantarse en el marcador, dando así una vez más la razón a Luis de la Fuente con el cambio.

El riojano acertó de lleno y prolongó así su idilio con las decisiones tomadas en cuanto al once. Ya en el partido de octavos contra Portugal, De la Fuente también estuvo certero a la hora de mover el banquillo y cambiar la dinámica del partido. Y es que el seleccionador lo cambió todo y con dos de los jugadores que entraron en la segunda mitad fabricaron el gol del triunfo.

Mikel Merino forzó la falta que inició la jugada y la concluyó con una sutil definición con la zurda para anotar el tanto. Y Ferran Torres filtró el pase que le dejó solo a Diogo Costa. El plan de Luis de la Fuente se cumple de momento.