Joaquín Anduro 10 JUL 2026 - 18:03h.

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La Selección Española se enfrenta este viernes a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 con la intención de colarse por tercera vez en su historia entre los cuatro mejores combinados de una Copa del Mundo. España se medirá a los Diablos Rojos, que han ido de menos a más durante el torneo, en un partido que puede servir como revancha de los cuartos de México 86 con el objetivo de alcanzar la penúltima ronda del torneo.

En semis ya espera Francia, que superó este jueves a Marruecos en Boston con un cómodo 2-0 sin dejar que el equipo africano inquietase siquiera la meta de Mike Maignan. Kylian Mbappé falló un penalti y después pudo reponerse con un golazo y la asistencia a Ousmane Dembélé antes de dar el susto con hielo en su tobillo, aunque todo apunta a que podrá jugar el siguiente encuentro.

Los bleus se medirán a España o Bélgica el próximo martes 14 de julio a las 21.00h. (hora española) en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, donde los de Luis de la Fuente ya saben lo que es jugar y triunfar. El pasado lunes, la Roja venció allí a Portugal por 1-0 para alcanzar los cuartos gracias al tanto de Mikel Merino nada más arrancar el descuento.

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El camino de España y Bélgica hasta cuartos

La Selección Española llega invicta e imbatida después de una primera fase en la que no arrancaron nada bien con el 0-0 ante Cabo Verde en Atlanta. Después llegaría el pleno de triunfos con el 4-0 a Arabia Saudí y el 1-0 a Uruguay aún en la primera fase, el 3-0 a Austria en dieciseisavos y el ya mencionado 1-0 ante Portugal en octavos.

Por su parte, Bélgica acabó primera de grupo después de sendos empates ante Egipto (0-0) e Irán (1-1) y la goleada por 5-1 a Nueva Zelanda. En dieciseisavos remontaron en la prórroga a Senegal para terminar venciendo 3-2 y, en octavos, superaron por 4-1 a Estados Unidos entre la polémica por la participación de Foralin Balogun tras el favor de la FIFA al país anfitrión.