Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUL 2026 - 09:47h.

El tenista murciano ha publicado varias fotos y vídeos en su perfil oficial de Instagram en los que se le ve entrenando con raqueta en mano

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Carlos Alcaraz continúa acercándose a su esperado regreso a las pistas. El tenista murciano, alejado de la competición desde que sufriera una lesión en la muñeca derecha durante su debut en el ATP 500 de Barcelona el pasado mes de abril, sigue avanzando en su proceso de recuperación con sensaciones cada vez más positivas. Aunque su presencia en la gira norteamericana sigue siendo una incógnita, las últimas imágenes compartidas por el propio jugador en su perfil oficial de Instagram invitan al optimismo.

Tras perderse Roland Garros y Wimbledon, el objetivo de Alcaraz sigue siendo volver en las mejores condiciones posibles, priorizando una recuperación completa antes que acelerar los plazos y asumir riesgos innecesarios. Esta publicación del murciano coincide, además, con la confirmación de que no figura entre los inscritos para el Masters 1.000 de Canadá, una ausencia que ya se daba prácticamente por hecha.

Carlos Alcaraz retoma “el buen camino”

Carlos Alcaraz ha querido compartir alguna información sobre su estado físico a través de sus redes sociales con varias fotos y vídeos de uno de sus últimos entrenamientos y lo ha acompañado con un mensaje esperanzador: “Por el buen camino”. Las imágenes muestran una evolución evidente respecto a las sesiones de hace unas semanas, sobre todo en ritmo. El murciano ya realiza movimientos con mayor fluidez utilizando la raqueta con su mano derecha y aumenta progresivamente la intensidad de los ejercicios.

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Uno de los ejercicios más llamativos de la publicación es el trabajo con una raqueta sin cuerdas y con el marco incompleto. Una herramienta que para el aficionado es extraña, pero que es habitual en procesos de recuperación ya que permite repetir el gesto técnico sin someter la muñeca al impacto de una pelota. Alcaraz deberá superar durante el día de hoy una revisión médica clave que marcará los siguientes pasos de su recuperación, pero la publicación de este jueves confirma que el trabajo avanza según lo previsto y alimenta la ilusión de volver a ver al murciano compitiendo dentro de no mucho tiempo.