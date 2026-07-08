Carlos Alcaraz se marca una fecha en rojo en el calendario: servirá para saber cuándo regresa

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUL 2026 - 12:51h.

El tenista murciano está ante una de las semanas más importantes de su carrera

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Carlos Alcaraz afronta uno de los momentos más importantes desde que se lesionó el pasado mes de abril. El tenista murciano, apartado de las pistas desde su debut en el Barcelona Open Banc Sabadell por una lesión en la muñeca, se encuentra a un paso de conocer si podrá dejar atrás definitivamente sus problemas físicos y comenzar a preparar su regreso a la competición. La ausencia de Alcaraz en Roland Garros y Wimbledon supuso un duro golpe para el murciano, pero desde que cayó lesionado ante Otto Virtanen en Barcelona, el objetivo de su equipo ha sido evitar cualquier precipitación y centrar todos los esfuerzos en una recuperación completa antes de volver al circuito.

La revisión médica que marcará la recuperación de Carlos Alcaraz

Según informa el diario murciano LA VERDAD, Carlos Alcaraz se someterá este viernes 10 de julio a una revisión médica definitiva que confirmará si la evolución de la lesión permite incrementar la carga de trabajo y regresar a los entrenamientos con normalidad. En caso de recibir el visto bueno de los especialistas, el murciano iniciará una preparación específica con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la gira norteamericana sobre pista dura.

El trabajo no solo estará centrado en comprobar la respuesta de la muñeca derecha, sino también en recuperar el ritmo competitivo y una buena forma física tras varios meses alejado de las pistas. La planificación del equipo consistirá en una vuelta progresiva que reduzca al máximo el riesgo de recaída ya que eso supondría una noticia terrible.

La ausencia de Alcaraz en Roland Garros y Wimbledon ha hecho que Alexander Zverev tenga serias opciones de arrebatarle la segunda posición en el ranking ATP si el alemán gana dos partidos más en el Grand Slam británico y, no disputar los torneos de la gira norteamericana por una nueva lesión, le alejaría en la clasificación de Jannik Sinner, el número uno del mundo.