Redacción ElDesmarque Madrid, 06 JUL 2026 - 09:45h.

La tenista bielorrusa cayó contra Naomi Osaka en octavos de final de Wimbledon

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Aryna Sabalenka ha vuelto a protagonizar una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de 2026. La número uno del mundo, que llegaba a Wimbledon como una de las principales favoritas al título, ha sido eliminada en octavos de final del torneo británico tras caer ante Naomi Osaka por 6-2 y 7-6.

La tenista bielorrusa aterrizaba en Londres con la intención de resarcirse de las últimas decepciones sufridas en los grandes torneos y confirmar su condición de líder del ranking WTA. La realidad es que se encontró con una Osaka muy inspirada y que había sido protagonista de la primera ronda por el llamativo atuendo con el que saltó a la pista del All England Club. Tras la derrota, Sabalenka, que ya había sido noticia por los vídeos en redes sociales con Paula Badosa, dejó unas declaraciones llamativas que reflejan la frustración y el bache por el que está pasando la número uno.

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Las declaraciones de Aryna Sabalenka después de ser eliminada de Wimbledon

Durante su comparecencia ante los medios, una de las preguntas fue sobre su puesto de número uno del mundo y si realmente se seguía sintiendo la mejor jugadora del circuito. “Ahhh, esta pregunta, chicos… Simplemente miremos los rankings. Por el momento, soy la número uno del mundo. En nivel, hoy no lo fui”, respondió la bielorrusa.

Acto seguido, Sabalenka dejó una de las frase más virales de todo el año en el mundo del tenis. “No quiero pensar en los rankings, solo quiero emborracharme y olvidarme del tenis e intentar ponerme en buena forma”, confesó. Estas palabras muestran el duro golpe que ha supuesto la eliminación en Wimbledon para la bielorrusa y aunque haya conservado el liderato del ranking WTA gracias la derrota de la número dos del mundo Elena Rybakina, el partido frente a Naomi Osaka vuelve a abrir el debate sobre el momento de forma de Sabalenka.