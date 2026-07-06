"¡Viva San Fermín!" El grito de Mikel Merino tras el gol que mete a España en cuartos del Mundial

Fran Fuentes 06 JUL 2026 - 23:55h.

El jugador apareció con un pañuelico de San Fermín en zona mixta al término del partido

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Mikel Merino fue fundamental en el partido de España frente a Portugal, marcando el gol del triunfo, apareciendo a la espalda de Rubén Días y definiendo con calma ante la salida de Diogo Costa. Eso sí, aún queda mucho camino por recorrer y Luis De la Fuente lo ha advertido: no hay lugar para la relajación. Aunque el jugador del Arsenal, autor del tanto, se quedó con ganas de fiesta. Y no de una fiesta cualquiera, sino de la suya: San Fermín. Para muestra, el momentazo captado por las cámaras, en la que el pamplonés ha gritado a los cuatro vientos "¡Viva San Fermín!" hasta en dos ocasiones.

Por si fuera poco, el jugador ha salido a zona mixta con el pañuelico bordado al cuello. A ese respecto, en los micrófonos de DAZN, ha insistido en las fiestas de su ciudad: "Sí, viva San Fermín. Buenas fiestas a todos los pamploneses. Qué manera de celebrar este inicio", deseó el jugador.

Más allá de las fiestas, Mikel Merino admite que este gol le ha servido para dejar atrás muchos malos momentos a lo largo de la temporada: "Te acuerdas de todo eso. De todo lo bueno, de todo lo malo, de todo lo que tienes en casa. Ha habido momentos muy difíciles para mí durante este año. También buenos, porque siempre me gusta quedarme con lo bueno, pero entre la lesión y todo este tiempo después del parto y no poder ver a mi pequeño crecer, lo utilizo como fuerza para sacar en estos momentos lo mejor de mí. Se lo dedico a todos ellos que han estado a mi lado", explica.

Mikel Merino, de la celebración del gol a las dificultades que ha sufrido esta temporada

Sobre el gol, el jugador hizo la celebración alrededor del banderín como hacía su padre: "Sí, he hecho unas cuantas que tenía guardadas en el baúl. He vuelto a hacer la celebración del banderín, que al final es mi familia la que me sigue a todos lados. Cuando me pasan cosas bonitas y buenas en la vida, como estas, que son fruto del trabajo que también me han inculcado ellos, me gusta dedicárselo. Qué mejor manera de hacerlo como más me gusta, que es jugar al fútbol y meter goles", agradece.

En este sentido, cree que este gol compensa todas las dificultades que ha atravesado: "Sí, totalmente. Esto ayuda sin duda alguna. Merece la pena solamente con yo tener la conciencia tranquila de hacer lo que debo hacer cada da. Con eso ya soy feliz, estoy tranquilo de que he puesto toda mi parte. Pero, sin duda, si tienes una alegría como esta, otra vez en el último minuto, para poder ayudar al equipo, a la Selección, a toda la gente en sus casas que estén felices hoy, me alegro", expresa.

Asimismo, Mikel Merino siente que aún queda mucho camino para poder bordar la segunda estrella sobre el escudo de la camiseta: "Se ve lejos, todavía quedan obstáculos por delante. Quedan barreras. Hay que ir paso a paso. Son tres pasos, pero sin duda alguna, nos centramos en el siguiente, que viene ya", sentencia, no sin antes volver a desear unas buenas fiestas: "Viva San Fermín, disfrutad".