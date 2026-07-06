Un gol de Mikel Merino en el 91' mete a España en cuartos

Mikel Merino mete a España en cuartos y retira a Cristiano de la selección

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España está en cuartos de final del Mundial 2026. Un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento ante Portugal (0-1) ha metido a la selección de Luis de la Fuente en la antepenúltima ronda del torneo tras un encuentro igualado y con pocas ocasiones que se decidió en los minutos finales.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Portugal y España en este partido de octavos de final del Mundial 2026.

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Las notas de España: aprobados y suspensos

Unai Simón (7): otra portería a cero. Esta vez sí tuvo algo más de trabajo, con una doble parada de mucho mérito a Joao Félix y Cristiano en el primer tiempo. Menos exigido en el segundo.

Pedro Porro (7): su duelo con Joao Félix fue tremendo parecía tener algo más allá de lo futbolístico. Lo perdió en la ocasión de cabeza del luso, lo ganó en casi todas las demás. Sufrió un poco más ante Rafael Leao en el tramo final, pero consiguió aguantar.

Cubarsí (7): si España todavía no ha recibido goles es porque sus centrales siguen rindiendo a un nivel notable.

Laporte (7): le tocó emparejarse con Cristiano y ganó los duelos con cierta facilidad.

Cucurella (7): no se prodigó mucho en ataque, pero contuvo bien a Pedro Neto y aguantó al final ante Conceiçao

Rodrigo Hernández (9): esta vez sí, el Balón de Oro recuperó su mejor nivel. Determinante en los cortes, distribuyendo bien y rápido la pelota, siendo el metrónomo de la selección desde la medular.

Pedri (3): de sus partidos más flojos con la camiseta de España, especialmente en un primer tiempo en el que perdió varios balones peligrosos. Lejísimos de su mejor nivel, intrascendente con balón y lento a la hora de armar el disparo en su mejor ocasión. Sustituido en el 85'.

Lamine Yamal (4): un poco flojo. Dejó algunos pases a la espalda de la defensa, pero apenas se fue una vez de Nuno Mendes y tampoco pudo luego con Semedo. Diogo Costa le sacó sus dos disparos.

Dani Olmo (7): el que mejor entendió el partido entre líneas de toda la selección, con diferencia. Dejó solo a Oyarzabal en los primeros minutos, encontró huecos moviéndose entre la defensa y la medular lusa y pidió siempr ela pelota. Sustituido en el 85'.

Álex Baena (5): empezó bastante bien y tuvo el 0-1 con un gran disparo con la diestra que le sacó Diogo Costa con una gran mano. Algo más impreciso en el segundo tiempo hasta ser sustituido en el 75'.

Oyarzabal (4): esta vez no tuvo su día. Falló una ocasión clarísima ante el portero y estuvo bastante desacertado con balón.

Luis de la Fuente también dio entrada a:

Ferran Torres (9) : fue el primer cambio, pero no entró hasta el 75'. Y esta vez, a diferencia de otros encuentros, entró de maravilla, aportando profundidad en línea de tres cuartos y, sobre todo, asistiendo a Merino en el 91'.

: fue el primer cambio, pero no entró hasta el 75'. Y esta vez, a diferencia de otros encuentros, entró de maravilla, aportando profundidad en línea de tres cuartos y, sobre todo, asistiendo a Merino en el 91'. Fabián Ruiz (SC) : entró en el 85' con 0-0. Participó en el 0-1, pero no le dio tiempo a demasiado.

: entró en el 85' con 0-0. Participó en el 0-1, pero no le dio tiempo a demasiado. Mikel Merino (9) : lo que tú quieras. Mikel. Sacó la falta, tiró el desmarque y batió a Diogo Costa en el 91'. Un gol que vale unos cuartos.

: lo que tú quieras. Mikel. Sacó la falta, tiró el desmarque y batió a Diogo Costa en el 91'. Un gol que vale unos cuartos. Borja Iglesias (SC): debutó en el Mundial entrando en el 97' por Oyarzabal.

Las notas de Portugal: aprobados y suspensos

Diogo Costa (7): el mejor de Portugal y probablemente el mejor portero del torneo. Sus dos paradas seguidas a Lamine y Baena, sobre todo la segunda, fueron milagrosa.

Cancelo (5): en ataque, un disparo potente que se marchó alto al cuarto de hora y poco más. Atrás no sufrió demasiado ante Baena. Sustituido en el 71'.

Rúben Dias (4): estaba haciendo un buen partido, pero salió en la foto del gol de Merino en el 91'.

Renato Veiga (6): cumplió con creces el central del Villarreal ante Oyarzabal y compañía.

Nuno Mendes (9): estrelló un balón en el larguero -tras un rebote- y frenó por completo a Lamine Yamal durante 52 minutos... hasta que cayó lesionado y se tuvo que marchar sustituido.

Joao Neves (5): ni bien ni mal ni todo lo contrario. Pases sencillos, poco riesgo, poca incidencia.

Vitinha (5): un poquito más entonado que ante Croacia, pero lejos de ser determinante en la medular. Sustituido en el 84'.

Pedro Neto (4): apenas inquietó a Cucurella por su costado. Lo sorprendente es que aguantara 83 minutos en el campo.

Bruno Fernandes (5): algo más entonado que en días atrás, pero lejos de ser determinante.

Joao Félix (6): bien con balón, gozó de una buena ocasión que le desbarató Unai Simón a la media hora. Sorprendentemente, muy implicado en tareas defensivas. Sustituido en el 71'.

Cristiano Ronaldo (3): un disparo fuerte al medio, una ocasión de espaldas y nada más. No es que estuviera mal, es que estuvo completamente desaparecido, sobre todo en el segundo tiempo. Sólo tocó 19 veces la pelota en todo el encuentro.

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