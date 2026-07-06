Cuándo jugaría España el siguiente partido del Mundial si gana a Portugal: fecha, horario y rival

Fran Fuentes 06 JUL 2026 - 18:06h.

La otra eliminatoria está cargada de polémica por la decisión de la FIFA de retirar una sanción tras una tarjeta roja

Una pitonisa y una perdiz se unen para que España le gane a Portugal hoy y siga en el Mundial

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La Selección Española se enfrenta a Portugal en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El partido, que reedita la pasada final de la UEFA Nations League en la que los de Cristiano Ronaldo se proclamaron campeones, llega con una España muy motivada tras el buen partido frente a Austria, y un combinado luso que mantiene algunas dudas, especialmente en torno a la figura del astro portugués, quien podría estar frente a su último partido mundialista. En este sentido, si 'la Roja' gana, seguiría con su camino en la Copa del Mundo y ya se conoce quiénes son sus posibles rivales de cara a dicho encuentro.

En este sentido, el próximo (e hipotético) rival de España en caso de que logre avanzar una ronda más en el Mundial saldrá de la eliminatoria entre Estados Unidos y Canadá. El partido de cuartos de final que jugaría España frente a una de estas dos selecciones se disputaría el próximo viernes, 10 de julio a las 21.00 horas (hora peninsular). Aunque, para ello, la Selección Española tendrá que vencer primero a Portugal. No es una fácil tarea, ya que el talento individual del combinado luso es bastante elevado, aunque hasta ahora a los de Roberto Martínez les ha costado más rendir en el ámbito colectivo.

Quién sería el próximo rival de España en cuartos del Mundial: EEUU o Bélgica

Un partido cargado de polémica debido a que la FIFA ha dejado sin sanción una tarjeta roja directa a Folarin Balogun, delantero norteamericano, tras la presión ejercida por Donald Trump. Una decisión que ha propiciado la reclamación de la UEFA como órgano representativo de las federaciones europeas a nivel mundial, y en defensa de la selección belga, que sufre un perjuicio directo a raíz de dicha decisión. Esta madrugada del lunes al martes conoceremos, a partir de las 4.00 (o más tarde, si hubiera prórroga y penaltis) al segundo participante del duelo de cuartos de final.