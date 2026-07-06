Fran Duarte Madrid, 06 JUL 2026 - 11:49h.

El Atlético de Madrid ha vuelto a hacer una oferta que no cumple las pretensiones del Sporting, pero ya sabe hasta dónde tienen que subir para poder fichar al danés y la cifra variaría solo cinco millones

El Sporting de Portugal afloja por Morten Hjulmand: oferta rechazada al Atlético y nuevo precio

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El Atlético de Madrid sigue insistiendo con el fichaje de Morten Hjulmand y vuelve al ataque con otra oferta que no ha dejado satisfecho al Sporting CP. Ya es la segunda oferta que rechaza el club lisboeta, pero la negociación está más cerca de completarse que nunca.

Según informa el diario portugués Record, el club rojiblanco habría hecho una oferta al Sporting CP por el centrocampista de 35 millones de euros más otros cinco millones en variables. El problema es que el Sporting solo dejaría salir al futbolista danés por 40 millones y otros cinco millones en variables.

El propio presidente del Sporting, Federico Varandas, habló de la primera oferta del Atlético de Madrid rechazada por el Hjulmand. “Hjulmand es jugador del Sporting. Recibimos una propuesta del Atlético Madrid y la rechazamos. Está lejos del valor que queremos. Establecemos un valor justo y adecuado a la edad, la posición y el hecho de tener tres años de Sporting. El jugador y los agentes saben cuál es ese valor. Todo lo que sea por debajo de esa cifra, el jugador se queda”, comentó tras rechazar esa primera oferta. Ahora, con una segunda que tampoco satisface, se quedan más cerca de resolver un problema que dista a las dos posturas en solo cinco millones. Una cifra que desde el Atlético de Madrid confían en poder solventar y creen que la negociación llegará a buen puerto en los próximos días.

El Atleti ve cerca un acuerdo con el Sporting

Para el club madrileño superar los 40 millones de euros en un fichaje por un mediocentro defensivo modificaría el plan de fichajes diseñado por Mateu Alemany. Pero la posición es tan delicada y la necesidad de cubrirla tan primordial que desde la directiva no ven mal hacer un esfuerzo por el danés y acabar rebasando esa frontera. El equipo entrenado por Rui Borges quiere solventar el futuro de Hjulmand antes de comenzar la pretemporada el próximo 11 de julio en el Algarve. El pivote, que llegó al club en 2023 por 18 millones procedente del Lecce, tiene contrato en vigor con el Sporting hasta 2028 con una cláusula de 80 millones. El Atlético tendría un acuerdo cerrado con el jugador con un contrato de cinco años hasta 2031 y ahora solo queda cerrar la negociación con el club lisboeta.