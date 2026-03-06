Andrea Esteban 06 MAR 2026 - 20:47h.

El nombre de Morten Hjulmand volvió a aparecer en la agenda del Atlético de Madrid durante el último mercado de invierno. El club rojiblanco intentó su fichaje en los últimos días de enero, pero el Sporting CP dejó clara su postura: solo saldría por una cifra muy elevada.

Ahora, desde Portugal vuelven a recordar el precio que tendría el mediocentro danés si el Atlético decide volver a la carga.

El Sporting remite a la cláusula: 80 millones

El interés del Atlético por Hjulmand no es nuevo. Durante el mercado invernal el club madrileño habría sondeado la situación del capitán del Sporting e incluso llegó a hablarse de una oferta cercana a 40 millones de euros, que fue rechazada por el conjunto portugués.

La respuesta desde Lisboa fue clara: solo saldría por el pago de su cláusula de rescisión, fijada en 80 millones de euros.

El mediocentro danés, de 26 años, es uno de los pilares del Sporting y una de las piezas más importantes del equipo desde su llegada procedente del Lecce en 2023.

El Atlético ya mueve otras piezas en el centro del campo

Mientras tanto, el Atlético sigue pendiente del mercado para reforzar la medular. El club rojiblanco ya ha incorporado a Rodrigo Mendoza como una de las apuestas de futuro para el centro del campo.

Además, en el horizonte también aparece el nombre de Leon Goretzka, que podría convertirse en una oportunidad de mercado si finalmente termina su contrato y queda libre.

Con ese escenario, el fichaje de Hjulmand sigue siendo una opción interesante para el Atlético, aunque su elevado precio hace que la operación sea, por ahora, complicada.