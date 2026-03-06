Los piropos de Simeone a Pellegrino Matarazzo y el cambio de la Real Sociedad

Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 13:33h.

El Atlético buscará la revancha de la noche mágica de Arconada: la única final entre colchoneros y la Real Sociedad

Destaca cómo ha impregnado su estilo en el equipo txuri urdin

Compartir







Este sábado, desde las 18.30 horas, Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras cuando falta poco más de un mes para que se midan en la gran final de la Copa del Rey en La Cartuja. Ambos equipos superaron sus respectivas eliminatorias de semifinales y aparcaron la conquista del torneo del KO para el próximo mes de abril. Simeone analizó el duelo en rueda de prensa y no dudó en destacar el cambio protagonizado por los txuri urdin de la mano de Pellegrino Matarazzo.

El de Nueva Jersey se verá las caras, precisamente, ante el equipo que debutó con la Real. Aquel día el resultado fue de empate a uno y la película ha cambiado mucho desde entonces. Los gipuzkoanos solo han sumado una derrota desde su desembarco en el banquillo y fue frente al Madrid en el Santiago Bernabéu. El cambio de piezas en el banquillo ha llevado al equipo a pelear por plazas europeas y a la final de Copa. De ahí que Simeone no dude en destacar todos estos logros.

Preguntado por el partido en el Metropolitano, Simeone quiso destacar el peligro del rival y los cambios que se han producido tras la llegada de Matarazzo, a quien encumbra por todo lo que ha sido capaz de implementar en el equipo.

PUEDE INTERESARTE El despiste de Pellegrino Matarazzo con Ernesto Valverde al finalizar el partido

La opinion de Diego Simeone

"No creo que variemos demasiado las formas. Llegamos los dos equipos parecidos por este efuerzo que tuvimos en la semifnial. Entiendo que el partido de la final será diferente. Competiremos de la mejor manera con un equipo que desde que llegó el nuevo entrenador lo están haciendo my bien. Solo han perdido un partido, con el Madrid, después de haber jugado con el Bilbao en la primera semifinal, que también había rotado bastantes jugadores. Me imagino un equipo competitivo, con mucha gente joven. Desde que llegó el entrenador el equipo ha cambiado enormemente", aseguró.