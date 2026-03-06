Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Real Sociedad para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 06 MAR 2026 - 06:44h.

Atlético de Madrid - Real Sociedad, las posibles alineaciones del partido de la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Primer lío con el cambio de fecha de la final de Copa del Rey: el Atlético podría llegar perjudicado ante la Real Sociedad

Compartir







MadridEl Atlético de Madrid recibirá en el Estadio Riyadh Metropolitano a la Real Sociedad en la que será la jornada 27 de LALIGA EA Sports. El encuentro se celebrará el sábado 7 de marzo a las 18:30 y será un aperitivo de la final de la Copa del Rey a la que los dos equipos se clasificaron esta semana y que se celebrará el sábado 18 de abril en La Cartuja. El conjunto rojiblanco viene de perder (y clasificarse a la final) el partido de vuelta de las semifinales de la Copa contra el Barça en el Camp Nou y de ganar en la jornada pasada al Real Oviedo en el Carlos Tartiere con un gol de Julián Álvarez en el último minuto. La Real Sociedad también hizo los deberes y se clasificó a la final ganando el segundo partido contra el Athletic de Bilbao por 1 - 0. En liga, los de Matarazzo ganaron al Mallorca en Son Moix con el mismo resultado.

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid volverá a jugar un partido de LALIGA en el Estadio Riyadh Metropolitano después de clasificarse a la final de la Copa del Rey. Aún no se sabe si Diego Pablo Simeone podrá contar con Pablo Barrios, que todavía sigue recuperándose de su lesión en los isquiotibiales y que pese a viajar con el equipo para el partido copero contra el Barça, no jugó ningún minuto. Las principales dudas están en quien será el compañero de zaga de David Hancko y si Giuliano Simeone descansará.

Posible once del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad:

Portero: Oblak

Defensas: Ruggeri, Hancko, Pubill/Giménez, Molina

Centrocampistas: Baena, Mendoza, Llorente

Delanteros: Lookman, Sorloth, Giuliano/Almada

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad quiere seguir aprovechando el "efecto Matarazzo" e intentar ganar al Atlético de Madrid en su estadio. El equipo vasco acumula dos victorias seguidas, frente al Mallorca en LALIGA y contra el Athletic en Copa y no podrá contar con los lesionados Takefusa Kubo y Álvaro Odriozola, este último hasta final de temporada. La única duda en el once del equipo txuri-urdin es quien jugará en la banda izquierda, donde Ander Barrenetxea y Brais Méndez son las opciones principales, pero no se descarta a Arsen Zakharyan.

Posible once de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid:

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu

Centrocampistas: Carlos Soler, Gorrotxategi, Turrientes

Delanteros: Barrenetxea/Brais, Oyarzabal, Guedes