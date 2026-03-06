Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Atlético de Madrid

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Real Sociedad para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Alexander Sorloth y Giuliano Simeone en un partido del Atlético de Madrid
Alexander Sorloth y Giuliano Simeone en un partido del Atlético de Madrid. Cordon Press
Compartir

MadridEl Atlético de Madrid recibirá en el Estadio Riyadh Metropolitano a la Real Sociedad en la que será la jornada 27 de LALIGA EA Sports. El encuentro se celebrará el sábado 7 de marzo a las 18:30 y será un aperitivo de la final de la Copa del Rey a la que los dos equipos se clasificaron esta semana y que se celebrará el sábado 18 de abril en La Cartuja. El conjunto rojiblanco viene de perder (y clasificarse a la final) el partido de vuelta de las semifinales de la Copa contra el Barça en el Camp Nou y de ganar en la jornada pasada al Real Oviedo en el Carlos Tartiere con un gol de Julián Álvarez en el último minuto. La Real Sociedad también hizo los deberes y se clasificó a la final ganando el segundo partido contra el Athletic de Bilbao por 1 - 0. En liga, los de Matarazzo ganaron al Mallorca en Son Moix con el mismo resultado.

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid volverá a jugar un partido de LALIGA en el Estadio Riyadh Metropolitano después de clasificarse a la final de la Copa del Rey. Aún no se sabe si Diego Pablo Simeone podrá contar con Pablo Barrios, que todavía sigue recuperándose de su lesión en los isquiotibiales y que pese a viajar con el equipo para el partido copero contra el Barça, no jugó ningún minuto. Las principales dudas están en quien será el compañero de zaga de David Hancko y si Giuliano Simeone descansará.

PUEDE INTERESARTE

Posible once del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad:

Portero: Oblak

Defensas: Ruggeri, Hancko, Pubill/Giménez, Molina

Centrocampistas: Baena, Mendoza, Llorente

Delanteros: Lookman, Sorloth, Giuliano/Almada

Jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol
Jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol. Cordon Press

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad quiere seguir aprovechando el "efecto Matarazzo" e intentar ganar al Atlético de Madrid en su estadio. El equipo vasco acumula dos victorias seguidas, frente al Mallorca en LALIGA y contra el Athletic en Copa y no podrá contar con los lesionados Takefusa Kubo y Álvaro Odriozola, este último hasta final de temporada. La única duda en el once del equipo txuri-urdin es quien jugará en la banda izquierda, donde Ander Barrenetxea y Brais Méndez son las opciones principales, pero no se descarta a Arsen Zakharyan.

Posible once de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid:

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu

Centrocampistas: Carlos Soler, Gorrotxategi, Turrientes

Delanteros: Barrenetxea/Brais, Oyarzabal, Guedes

Temas