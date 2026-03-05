La UEFA ha desestimado la solicitud de aplazamiento y Louzán se reunirá con las jugadoras antes de tomar una decisión definitiva

El partido entre Ucrania y España sigue en el aire. La fase de clasificación para el Mundial 2027 femenino acaba de arrancar y, tras ganar 3-0 a Islandia en la primera jornada, la selección de Sonia Bermúdez debería estar viajando este mismo jueves para disputar la segunda jornada ante la selección ucraniana. Debido al conflicto bélico de su país, el duelo se ha trasladado a la localidad de Antalya, en Turquía, un país que ahora también está afectado por otro conflicto bélico.

Como es evidente, en el seno de la selección española de fútbol hay cierta preocupación. La RFEF realizó un requerimiento a la UEFA para tratar de aplazar el partido, pero la UEFA ha respondido este mismo jueves de manera negativa y le han dicho que el encuentro se mantiene en pie y que tienen que viajar a Turquía.

España maneja dos escenarios: retrasar el viaje o no acudir

Según informa TVE, en la Federación se manejan ahora dos escenarios. El primero pasaría por viajar a Turquía este próximo viernes, un día después de lo programado, jugar el sábado por la tarde y volver la misma noche, con el objetivo de estar el mínimo tiempo en el país otomano.

La segunda alternativa que se maneja es más contundente: no viajar, perder el partido 3-0 y arriesgarse a una posible sanción deportiva y económica, que podría acabar incluso con España quedándose fuera del Mundial 2027, según recoge el punto 27,4 de la normativa de la UEFA.

De momento no se ha tomado una decisión. Este mismo jueves por la tarde habrá una reunión entre Rafael Louzán y las jugadoras españolas en Las Rozas para evaluar los distintos escenarios. La expedición de España, así como algunos de los clubes en los que juegan esas jugadoras, son bastante contrarios a realizar un viaje que conlleva cierto riesgo debido a la situación geopolítica del país turco. En las próximas horas se tomará una decisión definitiva.