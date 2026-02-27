Misa Rodríguez cuenta qué pasó en el Mundial con Jorge Vilda y su salida del once titular
La portera del Real Madrid ha vuelto a una convocatoria de la selección
Sonia Bermúdez explica por qué no ha convocado a Jenni Hermoso: "Rendimiento deportivo"
La selección femenina ya se encuentra concentrada para afrontar los primeros encuentros de clasificación para el Mundial de 2027, contra Islandia el 3 de marzo y la siguiente ante Ucrania el 7 de marzo. La convocatoria de Sonia Bermúdez ha venido marcada por novedades como la vuelta de Misa Rodríguez, que no iba con España desde los Juegos Olímpicos de París 2024. Esa fue la última vez que la meta del Real Madrid estuvo en la selección y que previamente había perdido el papel protagonista con se en el Mundial de 2023.
Sobre todo ello ha hablado Misa Rodríguez en El Partidazo de Cope, en donde ha dado su versión de los hechos y no ha querido incidir demasiado en aquel capítulo. "El entrenador en ese entonces decidió una cosa. No te puedo decir si es deportiva o personal. Sí que es verdad que en el descanso ante Japón, el entrenador me dice que voy a ser la capitana y yo al final, no es que no quisiera asumir ese papel de capitana, pero había jugadoras como Alexia, Jenni e Irene que cómo me voy a poner el brazalete por delante de ellas. Era mi primer Mundial. No tenía experiencia. Yo no quiero ponerme un brazalete que al final no me corresponde", comenzó explicando.
"Al final salí con el brazalete. Salí con el brazalete porque me lo tenía que poner. Bueno, ya luego se decide que no vuelva a jugar. No sé si fue por ese asunto o por el partido de Japón. Hasta ahí te pudo contar", aseguró la portera del Real Madrid.
Por último, reconoció que hubo una conversación con Jorge Vidal, pero no entró en detalles y deja claro que no guarda rencor. "Hubo una conversación. Al final lo decidió así él. No le puedo reprochar nada. Lo asumo y ya está", apuntó.