Celia Pérez 20 FEB 2026 - 12:47h.

La lista de 25 para los partidos ante Islandia y Ucrania

La selección femenina ha dado a conocer este viernes la convocatoria de Sonia Bermúdez para iniciar el camino rumbo al Mundial de Brasil 2027 y que arrancará con los partidos frene a Islandia y Ucrania a principios de marzo. La lista llega cargada de novedades con la vuelta de Misa Rodríguez, que no iba con España desde los Juegos Olímpicos de París 2024, el regreso de Patri Guijarro y Salma Paralluelo, tras superar sus lesiones, o la ausencia de Jenni Hermoso.

Respecto a la última convocatoria, eran seguras las bajas de Cata Coll, Mapi León, Aitana Bonmatí y Laia Alexandri por lesión y de la delantera Esther González por encontrarse de permiso por maternidad.

Bermúdez introduce muchos más cambios, dando entrada a varias jugadoras que no habían sido todavía internacionales bajo su mando. Al margen de las lesionadas, están ausentes Eunate Astralaga, Irene Paredes, Leila Ouahabi, Alba Redondo, Cristina Martín-Prieto y Jenni Hermoso.

En la portería, ante la ausencia de Coll, la seleccionadora ha optado por volver a contar con Misa Rodríguez (Real Madrid), que no iba con España desde los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, da entrada a la guardameta del Servette suizo Enith Salón, que también estuvo en la selección campeona del mundo en 2023.

Convocadas por Sonia Bermúdez:

- Guardametas: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Servette/SUI)

- Defensas: Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Martina Fernández (Everton/ING), Lucía Corrales (London City/ING), Laia Codina (Arsenal/ING), Sandra Villafañe (Madrid CFF)

- Mediocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal/ING)

- Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich/ALE), Salma Paralluelo (Barcelona), Ornella Vignola (Everton/ING), Inma Gabarro (Everton/ING).