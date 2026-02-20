Celia Pérez 20 FEB 2026 - 15:32h.

El alemán tuvo una charla de una hora con la plantilla

El Barcelona sumó una nueva derrota este lunes en Montilivi que les apeó del liderato de LALIGA EA Sports. Tras caer en Copa y luego en LALIGA, Flick decidió darle un par de día de descanso a sus jugadores para resetear y volver con más fuerza. Eso sí, tras volver del descanso el alemán les ha apretado las tuercas, tal y como señala David Ibáñez en ElDesmarque.

"Recordemos que esta semana Hansi Flick dio dos días libres a sus jugadores tras perder en Girona. Algo que le costó el liderato al Barça, porque entendía el alemán que necesitaba sus jugadores resetear y desconectar. A la vuelta, antes del primer entrenamiento, hubo reunión entre Flick y toda la plantilla, una charla que duró una hora. Si alguien tuvo duda del sistema de juego, Flick les dejó claro que va a seguir con la línea defensiva avanzada. Le pidió a sus jugadores que tienen que tener más intensidad arriba", señaló desde la Ciudad Condal.

Ahora, con las tuercas apretadas, el alemán tratará de cambiar la dinámica del equipo para enderezar el rumbo tanto en Copa del Rey, con el 4-0 de la ida, y en LALIGA EA Sports, a dos puntos del líder: el Real Madrid. La primera parada pasa por ganar al Levante, al que recibe este domingo a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou.

Para ello, todo apunta a que Flick podrá contar con Pedri y Rashford, que ya se entrenan a sus órdenes después de haber sido baja por diferentes lesiones. El canario es baja desde el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés se lesionó durante el encuentro ante el Mallorca, el 7 febrero, y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LALIGA).