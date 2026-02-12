Ángel Cotán 12 FEB 2026 - 23:02h.

Eliminatoria prácticamente sentenciada

Alineaciones confirmadas de Atlético y Barcelona en la ida de semifinales de Copa

MadridQué manera de vencer, Atleti; qué manera de palmar, Barça. La voz de Joaquín Sabina, esa a la que se aferran muchos colchoneros para buscar sentido al fiel sentimiento por su equipo, define a la perfección lo ocurrido en una noche histórica en el Metropolitano. Aún queda la vuelta, pero los de Diego Pablo Simeone tienen en el bolsillo el billete a La Cartuja con un festival de goles en menos de 45 minutos. El conjunto azulgrana perpetró una cadena de errores que le dejan al borde de la eliminación.

Todo comenzó con un fallo gravísimo de Joan García tras una cesión nada comprometida de Eric. El criticado césped del Metropolitano, esta vez jugó en favor del Atlético. Y a partir de ahí, la locura. Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez hundieron al Barcelona con tres tantos antes del descanso.

Con todo decidido, y a falta de escasos cinco minutos, Álex Baena aumentó los males de Flick provocando la expulsión de Eric García. Pase lo que pase en esta Copa del Rey, los atléticos nunca olvidarán lo vivido este jueves 12 de febrero de 2026. Ni tampoco los culés. Fecha para el recuerdo.

Una noche memorable en el Metropolitano, una lección de ambición, vértigo, contundencia y fútbol, encumbró al Atlético de Madrid en un primer tiempo descomunal, en el que destrozó al Barcelona como nadie lo ha hecho en mucho tiempo, sobrepasado, devorado y casi eliminado, pendiente de una hazaña en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Porque es el Barça, porque se ha ganado todo el crédito con Flick a su mando, aún se le aprecia vida para el segundo encuentro en el Camp Nou. Aún le queda esperanza, porque aún quedan minutos. Es lo único a lo que se puede agarrar el equipo azulgrana, tras su debacle estruendosa del Metropolitano, transformado en una fiesta de proporciones siderales. EFE.