MadridNotas a la altura de una noche histórica. El Atlético de Madrid se 'comió' al FC Barcelona en una primera mitad de muchísimos quilates. Corriendo al espacio y con determinación ante Joan García. Así se construyó un triunfo que difícilmente se olvidará en el Metropolitano y que prácticamente sella la presencia colchonera en la final de la Copa del Rey. Antoine Griezmann, el MVP.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey y ponemos nota a su partido.

Juan Musso (9): Golpeo larguísimo y medido para encontrar a Lookman en el inicio del 2-0. Con las manos participó por primera vez en el minuto 40 para blocar un disparo de Ferran y a renglón seguido negó el tanto a Fermín en un gran mano a mano. Está cuajando un gran torneo.

Nahuel Molina (9): Temporizó a la perfección ante la llegada de Antoine en el segundo tanto. Volvió a ejecutar a la perfección para el tercero... pero su compatriota de ataque falló lo que era prácticamente un penalti. Balde va a tener pesadillas con él.

Marc Pubill (9): Muy atento para desviar un envío peligroso de Lamine a Ferrán cuando el partido aún estaba abierto. Un coloso.

Dávid Hancko (8): Entradas valientes, pero sobre todo acertadas. Gran nivel el suyo.

Matteo Ruggeri (8,5): Agresivo ante Lamine Yamal, llegándolo a incomodar. Casi ni le superó. E incluso se soltó en ataque.

Marcos Llorente (9,5): Multiplicándose en el centro del campo para barrer todo tipo de acciones. Un auténtico pulpo que destrozó cualquier atisbo de creación culé.

Koke (9): Muy fino en la creación del juego. Llevó la batuta confirmando su gran temporada. La grada coreó su nombre. Más que merecido.

Giuliano Simeone (9,5): Joan García le negó el gol nada más arrancar el partido con una gran intervención. Grandes carreras al espacio para castigar a la adelantada defensa culé. Así llegó el 3-0. Está para ir al Mundial con la actual campeona y tener minutos. Incansable.

Ademola Lookman (9): Celebró antes de tiempo, pero el balón ya entró en la cesión de Eric y el pésimo control de Joan García. Control, velocidad y pausa para esperar a su equipo y firmar el 2-0. Se sumó a la fiesta colchonera al borde del descanso mandando a la red una gran contra. Ha caído de pie en el Atlético.

Antoine Griezmann (10): Una asistencia de cine a los tres minutos de partido... que Giuliano no pudo materializar. Definición cinco estrellas para subir el segundo al marcador. También falló una buena ocasión a pase de Giuliano. El resto, lo bordó. Un partido para verlo repetido cien veces. El Metropolitano se puso en pie para despedirle. MVP.

Julián Álvarez (8): Comenzó con un regate de más cuando ya podía enfilar portería. Minutos después, ya con el dos a cero en el luminoso, erró una ocasión increíble a pase de Molina. O mejor dicho, de no creer. Esta vez fue un espejismo. Se desquitó con una inteligente asistencia a Lookman. Y tanto fue el cántaro a la fuente... que se rompió. El campeón del mundo acabó con su sequía con una gran definición para anotar el cuarto de la noche.

Los cambios de Simeone en la ida de semifinales de Copa

A. Sorloth (7): Actuó de referencia y se mostró muy asociativo. Rozó el quinto.

Álex Baena (7): Entró eléctrico al partido, aunque quizás le faltó finura en el último pase. Provocó la expulsión de Eric García.

T. Almada (6): Buenos minutos. No desentonó.

Robin Le Normand (Sin calificar): Escasos minutos sobre el terreno de juego, pero dejó buenos envíos en largo.