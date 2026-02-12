Alineaciones confirmadas de Atlético y Barcelona en la ida de semifinales de Copa

Ángel Cotán 12 FEB 2026 - 19:45h.

MadridPartido grande en el Metropolitano. Este jueves, Atlético de Madrid y FC Barcelona se citan en el feudo madrileño en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Con el billete para la final de La Cartuja en juego, colchoneros y culés buscarán comenzar con buen pie una eliminatoria que se antoja apasionante. Julián Álvarez y Lamine Yamal copan en el protagonismo en los minutos previos al primer enfrentamiento copero.

Diego Pablo Simeone y Hansi Flick vuelven a verse las caras en un duelo de alto voltaje. El técnico colchonero, admirador del juego que propone el equipo del técnico alemán, buscará explotar la adelantada línea de la zaga azulgrana.

Por su parte, el germano es consciente de la importancia del factor campo en la eliminatoria, pero exige a los suyos elevar el nivel de acierto de cara a portería rival. Un debe del Barça en las últimas semanas y que confía en dejar atrás esta noche.

La alineación titular del Atlético de Madrid

Esta es la alineación titular del equipo colchonero. Diego Pablo Simeone alinea de inicio a Juan Musso. La gran sorpresa la protagoniza Nahuel Molina, titular en el lateral, al igual que Ruggeri. El eje de la zaga será tarea para Hancko y Marc Pubill. Esta novedad adelanta a Marcos Llorente al centro del campo para acompañar a Koke.

De la medular en adelante, el 'Cholo' apuesta por sacar toda la artillería. Giuliano y Lookman como puñales por banda, mientras que Julián Álvarez y Antoine Griezmann ocuparan el centro del ataque.

El once confirmado del FC Barcelona

Este es el once del conjunto catalán en el Metropolitano. Hansi Flick sale de inicio con Joan García bajo los palos. El guardameta azulgrana contará con la colaboración de una línea defensiva formada por Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Balde. En el centro del campo, el capitán Frenkie de Jong volverá a ser el ancla del equipo.

A su lado actuará Fermín López y Marc Casadó. El ataque del Barcelona será responsabilidad de tres efectivos: Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.