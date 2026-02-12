Miguel Casado 12 FEB 2026 - 17:39h.

Hamilton, uno de los primeros en 'estrenar' la Baliza V-16 en los Fórmula 1

La temporada 2026 de Fórmula 1 ya ha comenzado. Pese a que hasta el próximo 8 de marzo no se apagará el primer semáforo del curso, los test de pretemporada ya despiertan mucha emoción en el mundo del motor. Y en un año con tanto cambio como este... ¡los monoplazas han seguido las normas de la DGT!

Dejando la broma al margen, la FIA ha tomado numerosas medidas de seguridad de cara a la nueva campaña y ha incluido unos 'intermitentes' para intentar reducir los riesgos de colisión lateral.

Este miércoles, aprovechando un trompo de Lewis Hamilton, la F1 explicó en su cuenta de X esta nueva herramienta incluida en los monoplazas, que ya ha sido bautizada como la Baliza V-16 de la Fórmula 1.

Desde el 1 de enero es obligatorio en las carreteras españolas, pero ahora también para las escuderías. Los coches deben llevar luces led en la parte delantera de los retrovisores y en la zona trasera del coche.

Estas se activarán automáticamente siempre que un coche se detenga en la carretera o circule a menos de 20 km/h fuera de la zona de pit lane. En especial, es un mecanismo pensado para las condiciones de noche y lluvia.

No son las únicas luces nuevas en la Fórmula 1, pues como se vio en las pruebas de Aston Martin en Barcelona, cuando un vehículo circule con velocidad limitada informará al resto de competidores con una señal azul en la parte trasera.

Segundo día de test en Baréin

Fernando Alonso se ha subido al AMR26 en el segundo día de test en Baréin, donde ha completado 55 vueltas y ha alcanzado los 316 kilómetros por hora, un límite impuesto por su escudería.

El asturiano ha puesto su mejor tiempo en 1:38.960, casi cinco segundos por encima de Charles Leclerc que ha marcado el ritmo de las pruebas (1:34.273), y consigue dejar buenas sensaciones para el equipo con los neumáticos duros, cuyo objetivo era rodar y probar el nuevo motor que ha respondido de manera satisfactoria.

Por detrás de Leclerc ha estado el McLaren del ingles Lando Norris, que con neumáticos medios ha conseguido situarse a tan solo medio segundo del piloto de Ferrari y es el piloto que mejor tanda ha conseguido en el día de hoy.

Por otra parte, Red Bull, una de las favoritas para el Mundial, sigue dejando dudas y ha presentado una avería en el monoplaza del "rookie" francés Isaac Hadjar que tan solo ha podido completar una vuelta, lo que demuestra la dificultad de la transición de motor del equipo austriaco