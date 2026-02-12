Arda Güler desmiente que sufra acoso en el vestuario del Real Madrid

Miguel Casado 12 FEB 2026 - 16:44h.

El '15' del Real Madrid ha negado los hechos

Arda Güler ha aparecido en redes sociales para lanzar un comunicado con el que desmiente las informaciones lanzadas por Serhat Pekmezci, que afirmaban que sufría acoso dentro del vestuario del Real Madrid.

El que fuera mentor del centrocampista turco afirmó en una entrevista con Sports Digitale que el merengue estaba sufriendo en el cambiador del Santiago Bernabéu.

Pero Güler ha salido al paso durante la tarde del jueves para negar los hechos y, además, lanzar un mensaje de unidad con sus compañeros.

El comunicado de Arda Güler en redes sociales

"He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera.

Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más.

Tenemos un equipo muy fuerte, y me siento feliz y honrado de compartir vestuario con todos mis compañeros. Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto".

Las palabras de Serhat Pekmezci

Pekmezci fue uno de los primeros entrenadores de Arda y en sus declaraciones había dejado unas acusaciones muy graves sobre lo que, según él, ocurría en el interior del vestuario.

"Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia", declaró.

"El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo que no ha podido aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto. Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse pensando '¿Por qué siempre yo?'", añadía.

Ahora, el internacional con Turquía se ha encargado de desmentir estas palabras.