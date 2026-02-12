Los detalles del acuerdo que ha negociado el Real Madrid con la UEFA para poner fin a la Superliga

Fran Duarte 12 FEB 2026 - 12:54h.

El Real Madrid ha cerrado varios puntos claves con la UEFA para poner fin a la Superliga

Adiós a la Superliga, una guerra que nadie quiso empezar

MadridEl comunicado del Real Madrid, simultaneo al de la UEFA y la EFC, ha sido un terremoto en el fútbol europeo. A pesar de lo parco que era el comunicado, lo que es obvio es que el Real Madrid y la UEFA han enterrado el hacha de guerra poniendo punto final al proyecto de la Superliga tras cinco años de litigios judiciales entre ambos. Pero, ¿qué implica este acuerdo? ¿Cuáles son los detalles?

Joaquín Maroto ha querido detallar las claves de este acuerdo en un vídeo en el canal de Ramón Álvarez de Mon. El periodista desvela que ha podido hablar con Anas Laghrari, el asesor más cercano a Florentino Pérez y su mano derecha en esta negociación con la UEFA, y le ha contado sus propuestas y lo que han acabado aceptando desde el organismo europeo.

Los detalles del acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA: