Los detalles del acuerdo que ha negociado el Real Madrid con la UEFA para poner fin a la Superliga
Adiós a la Superliga, una guerra que nadie quiso empezar
MadridEl comunicado del Real Madrid, simultaneo al de la UEFA y la EFC, ha sido un terremoto en el fútbol europeo. A pesar de lo parco que era el comunicado, lo que es obvio es que el Real Madrid y la UEFA han enterrado el hacha de guerra poniendo punto final al proyecto de la Superliga tras cinco años de litigios judiciales entre ambos. Pero, ¿qué implica este acuerdo? ¿Cuáles son los detalles?
Joaquín Maroto ha querido detallar las claves de este acuerdo en un vídeo en el canal de Ramón Álvarez de Mon. El periodista desvela que ha podido hablar con Anas Laghrari, el asesor más cercano a Florentino Pérez y su mano derecha en esta negociación con la UEFA, y le ha contado sus propuestas y lo que han acabado aceptando desde el organismo europeo.
Los detalles del acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA:
- Límites salariales, al estilo de la NBA, para el Manchester City o Paris Saint Germain: “Al Madrid le han prometido, y así se va a hacer constar en el acuerdo, que va a haber un control financiero grande sobre los clubes estado. Un limite salarial para que no puedan llegar con el petróleo de Catar y comprar al jugador que les de la gana y al precio que les dé la gana”.
- Acuerdo en el formato: “Prácticamente el formato actual de la UEFA es el que se planteó con la Superliga, sobre todo los últimos en los que si tienen en cuenta los méritos deportivos”.
- La participación de los clubes en la gestión de la competición, pero sin entrar en el tema arbitral o temas estrictamente de competición: “Si que van a tener voz en el reparto del dinero, la gestión de las cantidades y lo referente a los medios audiovisuales”. El propio Maroto confirma que este punto fue un caballo de batalla importante llegando a un acuerdo para que “las televisiones tradicionales ya no se van a ver, se va hacer de otra manera”. De manera que se buscará la forma para que el fútbol europeo sea más accesible para todos y por lo tanto más universal.
- Otra condición por parte de la Superliga para evidenciar aún más este acuerdo es cambiar el nombre de la Champions, algo que sorprendentemente también habría aceptado la UEFA.