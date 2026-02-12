Diego Páez de Roque Madrid, 12 FEB 2026 - 07:31h.

El Atlético se juega la Copa del Rey y la Champions League en las próximas tres semanas

Panorama incierto sobre el futuro de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid se juega la temporada en las próximas tres semanas. Después de prácticamente despedirse de LALIGA tras varios pinchazos consecutivos tanto en casa como a domicilio y situarse a 13 puntos del líder, los de Diego Pablo Simeone deberán centrarse en la Champions League y la Copa del Rey.

El primer gran reto lo tienen esta misma noche, donde reciben al FC Barcelona en el estadio Metropolitano en el partido correspondiente a la ida de semifinales del torneo copero. Los rojiblancos tratarán de sacar un resultado positivo de cara a la vuelta, que no tendrá lugar hasta la primera semana de marzo.

Entre medias, el Atlético de Madrid deberá enfrentarse, también a ida y vuelta, contra el Club Brujas. Con el primer partido en Bélgica la próxima semana y el segundo en la capital de España el 24 de febrero, el club colchonero deberá ganar la eliminatoria si quiere llegar a los octavos de final de la Liga de Campeones, después de no alcanzar el top 8 -que tenía en su mano a falta de dos jornadas- en la fase de liga.

"20 días para salvar la temporada y su futuro"

Con este panorama por delante, Roberto Gómez se ha mostrado claro en ElDesmarque Madrugada. "Simeone tiene 20 días para salvar la temporada y su futuro", mencionó el periodista.

"Si el Cholo Simeone, yo no lo quiero, queda eliminado de la Copa del Rey y queda eliminado de la Champions League, el 1 de marzo, cuando llegue el nuevo accionariado, se queda prácticamente a cero. Esto significa que el futuro del Cholo no está claro", añadió.

Además, Roberto Gómez dejo clara su postura y preferencia, señalando que "por el bien del fútbol y del Atlético de Madrid, ojalá gane y elimine al Barcelona y al Brujas para que Simeone pueda seguir".