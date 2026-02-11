El técnico del Atlético ensayó su posible once para la ida de semifinales de Copa del Rey

Diego Pablo Simeone muestra sus cartas para la eliminatoria ante el FC Barcelona. El Atlético de Madrid ha realizado este miércoles su última sesión de entrenamiento antes de la ida de semifinales de la Copa del Rey y el Cholo, como suele ser habitual, ha ensayado su posible once pare medirse el cuadro blaugrana. Un once que estaría formado por hasta cuatro atacantes.

Condicionado por las bajas de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, muchas miradas apuntaban a la medular. Y según los ensayos, Simeone volvería a apostar por Rodrigo Mendoza como compañero de Koke Resurrección por segundo partido consecutivo, tal y como hizo ante el Betis.

Simeone ensaya su once para el Atlético-Barcelona

Una de las grandes sorpresas es que jugaría con cuatro delanteros: Julián Álvarez, Griezmann, Lookman y Giuliano Simeone. Su hijo, eso sí, partiría desde la banda derecha, como suele ser habitual. Y a priori, Lookman lo haría desde la izquierda, pues tiene más recorrido físico que Antoine, que podría partir desde la media punta.

Otra de las novedades es que Álex Baena se quedaría fuera. El gran fichaje del pasado verano no termina de encajar en los planes del Cholo y sólo suma dos goles y una asistencia en toda la temporada. Si se confirman los ensayos, tendría que partir desde el banquillo.

Donde no habría novedades es en defensa. Hancko y Pubill serían la pareja de centrales, con Marcos Llorente y Ruggeri desde los costados. Ante las bajas en la medular, se ha especulado también con la opción de que Llorente ocupe el medio junto a Koke para que Pubill se desplace a la derecha y Le Normand o Giménez entren en el eje de la zaga, variante que no está ni mucho menos descartada.

El once, según este último ensayo, estaría formado por Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Mendoza, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.