La buena dinámica de resultados del Real Madrid en LaLiga contrasta con todo lo que le rodea. El 'caso Dani Carvajal' ha sido uno de los más comentados en las últimas horas, pero hay otro jugador que también está molesto con su situación. Hablamos de David Alaba, que incluso ha pedido explicaciones a Álvaro Arbeloa por su falta de minutos a lo largo de toda la temporada.

Según informa el diario Marca, Alaba ha mostrado su malestar a Arbeloa y no entiende la situación de ostracismo a la que parece estar condenado. Apenas ha jugado 31 minutos desde la llegada del nuevo técnico, a quien ya ha trasladado que no está nada cómodo con su rol.

Su caso, eso sí, es bien distinto al de Carvajal. Cumple 34 años en junio y la misma fuente se muestra muy tajante respecto a su futuro, asegurando que "tiene los días contados" en el Real Madrid y que "no le van a ofrecer la renovación". Es decir, que está ante sus últimos meses en el club blanco.

La situación de David Alaba en el Real Madrid

No está siendo una temporada sencilla para el austríaco, que sólo ha disputado 210 minutos entre todas las competiciones. Curiosamente, el torneo en el que más minutos ha tenido es la Champions League: 102'. Una lesión de gemelo le tuvo apartado durante cerca de dos meses entre octubre y diciembre y desde entonces apenas ha participado con el equipo, ya sea con Xabi Alonso o con Arbeloa a los mandos. Y eso que la plaga de bajas en defensa es importante.

Alaba llegó al Real Madrid en verano de 2021 procedente del Bayern con la carta de libertad, aunque el club blanco le pagó una prima de fichaje cercana a los 18 millones de euros. Tuvo un papel importante en sus dos primeras temporadas, en las que rindió a un buen nivel, pero una grave lesión de cruzado en diciembre de 2023 le frenó por completo. El curso pasado apenas jugó 600 minutos y volvió a sufrir otra lesión de menisco y esta temporada su participación ha caído aún más, siendo el segundo futbolista de la plantilla con menos minutos (210'), sólo por detrás de Ferland Mendy (112').