Miguel Casado 11 FEB 2026 - 05:59h.

El periodista gallego no está de acuerdo con las intenciones de la cena de los jugadores

Los jugadores del Real Madrid sorprendieron este martes al compartir en sus redes sociales la fotografía de una cena de conjura. Los 24 integrantes de la plantilla del primer equipo -sin Álvaro Arbeloa ni ningún miembro del cuerpo técnico- se juntaron en un exclusivo restaurante de la calle José Abascal, propiedad de Vinicius, por cierto, para coger fuerzas de cara al tramo final de temporada.

Lo que habitualmente terminaba trascendiendo por filtraciones o vídeos de seguidores vía online, esta vez ha salido a la luz por medio de los propios futbolistas, algo que parece no haber gustado a algunos tertulianos de ElDesmarque Madrugada.

"Postureo", sentenciaba Siro López. "Donde se tienen que reunir y donde tienen que rendir es en el campo. Viendo que se ha publicado la foto y todo esto, no sé", comentaba el periodista gallego. Tote iba por la misma línea, pues defendía que esos encuentros para incrementar la unidad del grupo debían mantener cierta privacidad.

"Todo lo que sea juntarse o reunirse está bien, pero que lo hagan en el vestuario, que hablen, que solucionen las cosas si hay algo que solucionar", insistía Siro. "Lo demás, es postureo".

El "paripé" de la cena y el consejo de Siro López a los jugadores

El colaborador del programa presentado por Ricardo Reyes continuaba con su discurso y dejaba un mensaje para los jugadores sobre lo que es 'hacer equipo'.

"Hacer equipo es aceptar que el entrenador no te ponga, que hay otros que pueden ayudar más al equipo, aceptar que tú puedes ayudar teniendo una actitud positiva dentro del vestuario", decía.

Añadía más dardos: "Estar unidos es eso, que cada uno acepte el papel que tiene y que el entrenador ha dictaminado y que todos vayan a una. Si lo que quieren es mostrar unidad y que están todos en torno al mismo objetivo, lo que tienen que empezar a hacer es aceptar, cuando a uno le cambian, no poner mala cara; cuando otro no juega, no poner mal a cara; cuando otro juega menos minutos de lo que cree que tiene que jugar, pues tener una actitud positiva...".

La cena, según él, "es un paripé. Está bien, de cara a la galería. 'Nos hemos juntado, hacemos ahí una cena para mostrar lo unidos que estamos'", completaba.