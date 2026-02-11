Pablo Sánchez 11 FEB 2026 - 06:59h.

La situación de Dani Carvajal en el Real Madrid preocupa. El lateral diestro, tras arrastrar una lesión de larga duración el pasdo año y otras tantas este curso, no termina de entrar en los esquemas de Álvaro Arbeloa desde su llegada. Su ausencia de minutos comienza a preocupar en el madridismo y también en la selección española a escasos meses de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las imágenes que más ha dado la vuelta estos días ha sido la del propio Carvajal charlando con Pintus sobre el césped de Mestalla. Un escenario en el que, por cierto, tampoco jugó. El lateral diestro entra en las convocatorias del Madrid desde que comenzó el 2026, pero eso no se traduce en minutos.

En ElDesmarque Madrugada analizamos el momento que vive Carvajal con la aportación de un experto en fútbol como Luis Milla. El técnico, con experiencia también en los banquillos de las categorías inferiores de la selección, expresó cómo ve la situación del jugador del Madrid de cara al Mundial y lo que él haría en el lugar de Luis de la Fuente y de Álvaro Arbeloa.

La opinión de Luis Milla

"Si no lo hace jugar ahora no lo verá. Al final lo que busca el entrenador es lo mejor para el equipo. Tiene que respetarlo porque ha sido y es un gran jugador. Carvajal tiene que estar preocupado, tiene la selección, el Mundial por delante y necesita jugar partidos para que el seleccionador le espere", prosiguió tras analizar su situación en el Madrid.

"Yo como seleccionador posiblemente... es el lateral derecho de los últimos años en la selección. Yo entiendo que Luis de la Fuente estará hablando con Dani Carvajal pensando en decirle 'necesito que juegues, te voy a esperar hasta el último momento'", comentó al respecto."