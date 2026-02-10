Miguel Casado 10 FEB 2026 - 20:53h.

El técnico y el capitán se han reunido este martes en Valdebebas

Dani Carvajal estalló el pasado domingo en Mestalla. El capitán del Real Madrid mostró en un encuentro con Antonio Pintus su enfado ante la situación que vive en el club, pues no ha alcanzado la media hora de juego desde que Álvaro Arbeloa es entrenador del primer equipo.

El salmantino trataba de explicar la falta de protagonismo del '2' en rueda de prensa: "A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, pero no pienso correr ningún riesgo. Va a encontrar su mejor nivel y seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que va a tener sea más relevante".

Pero sus palabras parecían insuficientes y este martes, durante la sesión de entrenamiento, se ha producido un encuentro entre los dos protagonistas que entra dentro de la normalidad del día a día en el que se ha fortalecido esa buena comunicación.

Tal y como cuenta Marca, la charla entre míster y líder del vestuario se ha dado en un "ambiente distendido". Los dos protagonistas han intercambiado "sus opiniones sin ningún tipo de tensión", añade el medio mencionado.

Se ha tratado de un "encuentro positivo para zanjar la polémica, aclarar malentendidos y buscar un punto de encuentro y de unión de cara al futuro".

El plan de futuro de Dani Carvajal

Resulta prácticamente incomprensible que si Carvajal está bien físicamente no sea titular. Trent Alexander-Arnold no está al nivel para jugar en el carril del Real Madrid y el experimento de desplazar a Valverde o Asencio o subir a un canterano queda en un segundo plano si existe la opción del '2'.

Las ganas de jugar del capitán crecen aún más -si cabe- teniendo en cuenta que en cuatro meses comienza el Mundial, donde irá siempre que cuente con minutos en el Bernabéu.

A esto hay que sumarle su situación contractual con el club de la capital de España, que lejos de tratarle como la leyenda que es, parece que no está dispuesto a darle la opción de que elija si renovar o poner punto final a su etapa en Madrid.