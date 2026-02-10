Rafa Nadal no se 'moja' en el debate entre Carlos Alcaraz y Djokovic y les compara con Cristiano y Messi

Miguel Casado 10 FEB 2026 - 17:12h.

El de Manacor ha hablado sobre los finalistas del Australia Open

La final del Open de Australia 2026 coronó a Carlos Alcaraz en el mundo del tenis, pues completó en Melbourne el Career Grand Slam tras ganar a Novak Djokovic. El tenista murciano se hizo con el trofeo que llevaba años persiguiendo y lo logró con un invitado de honor, Rafa Nadal, que fue protagonista de los discursos de los dos finalistas tras el encuentro.

Ahora el de Manacor ha hablado de los otros dos protagonistas en la presentación del circuito de golf solidario Spin & Swing by Cantabria Labs, que colabora con su propia fundación.

El tema principal del canutazo fue la comparación entre el actual número 1 del mundo y Djokovic, el tenista con más títulos 'grandes' de toda la historia. Pero Nadal no se quiso decantarse por ninguno de ellos.

"Tenemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, nosotros, a Alcaraz. Tener a un jugador como Carlos que nos representa por todo el mundo y encima está llevando el tenis a un nivel increíble, creo que solo podemos disfrutarlo y apreciarlo", decía el 14 veces ganador de Roland Garros.

Quitó a Alcaraz la vitola de promesa. "Tiene siete Grand Slams. Es una leyenda de nuestro deporte ya. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que hayan ganado siete grandes. En Australia jugó un partido de nivel, disputado, en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfruté mucho viendo la final", añadió.

La comparación de Alcaraz y Djokovic con Cristiano y Messi

Y para argumentar su postura puso a los dos profesionales de la raqueta al lado de Cristiano Ronaldo y Messi. "Comparar a Alcaraz con el Djokovic actual es como si comparas a Messi de hoy con el que jugaba en el Barcelona o al Cristiano actual con el que jugaba en el Real Madrid. Nunca he dicho ni voy a decir que unos sean mejores que otros. La trayectoria de cada uno lo marcará", comentó.

No faltaron los elogios para el serbio. "No creo que cambie nada en el tenis que Djokovic gane su vigesimoquinto Grand Slam. No es ni bueno ni no bueno para el tenis. Djokovic ha dejado una carrera impresionante y sigue estando ahí porque todavía puede. Tuvo una oportunidad en Melbourne. Siendo honesto, no creo que le queden tantas por su edad, pero es de admirar lo que está consiguiendo”, completaba Rafa.