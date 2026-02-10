Miguel González Díaz se hizo pasar por un agente de la Policía Nacional

Lío en LaLiga Hypermotion. La RFEF anunció este lunes la suspensión "de toda actividad con carácter inmediato" de un árbitro de Segunda División que anteriormente había sido detenido por, presuntamente, agredir sexualmente a una prostituta en Gijón. Este martes, Rafael Louzán ha atendido a ElDesmarque y se ha mostrado tajante: "No puede haber medias tintas en estas situaciones". Posteriormente, se ha conocido que ese árbitro es Miguel González Díaz.

Tras un acto celebrado en Málaga, el presidente de la RFEF habló sobre la situación a los micrófonos de Mediaset: "La actuación va a ser siempre inmediata, no puede haber medias tintas en estas situaciones. Ya irán conociendo todas y cada una de las decisiones que hemos adoptado más las que vendrán en el caso de que las haya que tomar, que ya las está trabajando el equipo jurídico de la casa".

Unas horas antes, la RFEF publicaba el siguiente comunicado: "La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso".

Miguel González Díaz, el árbitro detenido en Gijón

El árbitro en cuestión es Miguel González Díaz, del colegiado asturiano. Según publica La Nueva España, se hizo pasar por un Policía Nacional para, presuntamente, forzar a una prostituta a mantener relaciones sexuales de forma gratuita. Los hechos se produjeron a finales del mes de enero, hace ya dos semanas.

Una mujer latinoamericana presentó la denuncia en Gijon y González Díaz fue detenido para, posteriormente, quedar puesto en libertad con cargos. Mientras se investiga el caso, la RFEF le ha inhabilitado de su oficio arbitral.