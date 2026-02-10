Ángel Cotán 10 FEB 2026 - 17:12h.

La Federación espera anunciar la fecha y hora próximamente... con la televisión apretando

La RFEF anuncia fechas y horarios de semifinales de Copa del Rey y LALIGA cambia dos partidos de la jornada 24

Compartir







SevillaA vueltas con la final de la Copa del Rey. Una vez realizado el sorteo de las semifinales, RFEF y LALIGA oficializaron el intercambio de horarios con el fin de semana en el que se iba a disputar inicialmente la jornada 32 del campeonato liguero. No obstante, aún queda por resolver la gran pregunta: ¿Cuándo se disputará el choque que decidirá al campeón copero?

El Estadio de La Cartuja volverá a ser el escenario de la final del torneo del KO, emplazada actualmente para el fin de semana del 18 y 19 de abril. Las modificaciones han condicionado el anuncio oficial de la cita, aunque lo cierto es que en la Federación existe actualmente un debate interno... y el Real Betis también juega un importante papel pese a su eliminación a manos del Atlético de Madrid.

El debate interno por la final de la Copa del Rey 2025/26

Sábado o domingo. Ahí está la cuestión con cuatro equipos (Atlético de Madrid, Athletic Club, FC Barcelona y Real Sociedad) y cuatro aficiones muy pendientes. Y no se trata de una decisión sencilla, pues como informa el periodista Antón Meana en Radio Sevilla SER, una serie de factores elevan el debate en la Federación, aunque se confía en sellar el día próximamente.

Dos días se valoran con dos horarios bien distintos. Uno de noche y otro de tarde. El sábado 18 de abril es la opción preferida para la Junta de Andalucía y la televisión. De cerrarse esta fecha, la gran final copera se disputaría a las 21:00 o las 22:00 horas, aunque es la segunda opción la mejor valorada.

La otra posibilidad, que cada vez se mira con mejores ojos, emplazaría la final de Copa al domingo 19 de abril en horario de tarde. El partido se disputaría entre las 16:00 y las 17:00 horas con el objetivo de permitir un cómodo desplazamiento a los aficionados.

Hay factores a tener en cuenta a la hora de decantarse por una fecha u otra. Uno de ellos depende del futuro europeo del Real Betis. Aunque sin opciones de título copero, el posible encuentro de vuelta de cuartos de final en la Europa League afecta a esta decisión. De superar los octavos del torneo, el equipo verdiblanco ya sabe que también jugaría la vuelta de cuartos en La Cartuja.

Si esto ocurre y se apuesta por el sábado 18 de abril, la organización dispondría de 48 horas para preparar la final de Copa, pues ese encuentro europeo del Betis se jugaría el jueves 16 de abril. Entre la RFEF y la UEFA existen buenas relaciones y sería factible adelantar el choque heliopolitano al miércoles, pero ya fuera del torneo del KO, el conjunto verdiblanco no sacaría beneficio deportivo alguno de este posible cambio.

Este es uno de los motivos que hacen dudar a la Federación, pero no el único. La citada fuente alerta de la disputa de un partido de la Selección Femenina de fútbol el mismo sábado 18 de abril, hecho que motivaría a decantarse por disputar la final copera a las 22:00 horas. Se confía en la organización, capaz de preparar La Cartuja en poco más de 24 horas, aunque la realidad es que el debate está candente. Sábado o domingo, en turno de noche o tarde, ahí está la cuestión.