10 FEB 2026 - 17:23h.

Pellegrino Matarazzo explica por qué vuelve a dejar a Karrikaburu fuera, huye de los favoritismos y rebaja la euforia: "Vamos a Bilbao"

Ernesto Valverde ha analizado en Lezama el derbi copero de este miércoles en Bilbao

"Empezamos a hablar de finales" dijo Ernesto Valverde sobre LALIGA EA SPORTS, pero por medio está también la ilusión de la temporada para el Athletic Club que regresa este miércoles a San Mamés (21.00 horas) con un partido grande, al recibir a la Real Sociedad en la Catedral con motivo del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026.

Un nuevo derbi vasco que ha analizado el 'Txingurri' Valverde en Lezama, en la previa, hablando sobre el momento de su equipo tras la victoria ante el Levante UD y sobre cómo llegan los donostiarras de Pellegrino Matarazzo, con los que se midieron recientemente en LaLiga también en Bilbao acabando con un empate a uno.

Esta vez, en Copa, Alex Padilla será el portero titular y no Unai Simón... "Sí, Alex estará mañana en la portería. La Copa nos motiva a todos y habrá un equipo vasco en la final, es el primer asalto y habrá mucho en juego; espero un partido igualado, pero no es un partido definitivo, luego quedarán 90 minutos, a no ser que pase algo que se desequilibrase mucho para uno u otro, lo cual visto los derbis de esta temporada vemos que siempre son muy igualados".

Alex Berenguer es baja, Yuri Berchiche creo que también y Dani Vivian hoy lo veremos... Athletic Club

"Esto no es liga y el valor de los goles en la Copa es muy importante; hay que estar concentrados al 100% y saber el valor de cada jugada. Esperamos un gran ambiente en San Mamés, estamos a poca distancia de una final, pero hay dos partidos por delante y todo está abierto para los 4 equipos que hemos llegado aquí".

Ernesto Valverde, sobre el derbi en las semifinales de Copa Athletic Club - Real Sociedad

"Cuándo no hay tensión... siempre hay cada semana como la que tendremos el domingo, hay que acostumbrarse y tirar para adelante... Un derbi siempre te exige estar muy atentos a los duelos y al juego, en líneas generales nosotros si perdemos es por poco, salvo ante el Barça, pero tenemos que revisar y mejorar algunas cuestiones y esa es nuestra actitud, competir siempre y tener el oficio para ganar o si no al menos empatar, no somos de especular".

¿Qué Real espera en San Mamés?

"Ellos son un buen equipo técnicamente y es fuerte con una gran defensa para los centros laterales, hemos repasado el partido de liga y trataremos de mejorarlo, espero una Real parecida, sin sorpresas, hay que tener cuidado con ellos, son un gran equipo y esperamos dar una buena versión nuestra; en la clasificación estamos sólo a 3 puntos".

"La vuelta en Anoeta... No sé si eso les hace favoritos, pero no me importa si tiene ese cartel porque eso no te garantiza nada, y menos en un derbi que siempre acorta las distancias".