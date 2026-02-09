Asís Martín Bilbao, 09 FEB 2026 - 13:00h.

Vía libre para el derbi más caliente en San Mamés, con Brais, pero sin Aitor Paredes

El atacante navarro se ha entrenado con el grupo en Lezama este lunes

Había mucho hambre y mucha necesidad en el Athletic Club en su enfrentamiento del fin de semana, en San Mamés, ante el Levante UD de Luis Castro por la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Una vez saldado ese compromiso con una victoria, que no llegaba en Bilbao desde el lejano 6 de diciembre, los hombres de Ernesto Valverde ya pueden centrarse al 100% en el envite de la semifinal de la Copa del rey, que abre su eliminatoria ante la Real Sociedad este miércoles en Bilbao a partir de las 21.00 horas.

Los rojiblancos, que han perdido a Yuri Berchiche por un problema muscular, han entrenado este lunes por la mañana en las instalaciones de Lezama preparando ya este nuevo enfrentamiento ante los txuri urdines de Pellegrino Matarazzo, en una eliminatoria que se presume larga y muy competida, ya que ambos conjuntos están separados tan solo por tres puntos en la tabla clasificatoria en lo que hace referencia a la liga.

En principio, los donostiarras atraviesan un mejor momento, no en vano llevan ocho partidos consecutivos sin perder, cinco de ellos ganados, todos desde que llegó el nuevo técnico norteamericano, pero el Athletic va poco a poco mostrando brotes verdes y viene de eliminar en Mestalla al Valencia, en copa, y de ganarle a sus vecinos del Levante con 4 goles en la Catedral.

Parece que Oihan Sancet llega a tiempo para la ida de la semifinal de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad

A diferencia de otros compañeros, como el central Dani vivían y el atacante navarro Alex Berenguer, que no han podido entrenarse con sus compañeros este lunes, el 'Ciervo' de Mendillorri sí que se ha incorporado al grupo, muy junto en todo momento a su buen amigo Yeray Álvarez, con lo que parece, en principio, que pudiera estar disponible en la convocatoria que ofrecerá mañana martes Ernesto Valverde para medirse a los guipuzcoanos en San Mamés.

Hay que recordar que para este importante partido, que tendrá su continuidad el miércoles 4 de marzo en Anoeta, no puede jugar tampoco Aitor Paredes, que cumple su segundo partido de sanción tras ser expulsado por una roja directa en el Reino de León ante la Cultural Leonesa del Cuco Ziganda.

Por supuesto, tampoco podrán estar disponibles -aparte del citado arriba Yuri Berchiche- los tres lesionados de larga duración, como es el caso de Beñat Prados, de Unai Egiluz y del delantero vitoriano Maroan Sannadi, quienes todavía tardarán un tiempo en poder jugar, al igual que Yeray, que hasta el 2 de abril no cumplirá totalmente su sanción deportiva impuesta por la UEFA.

El Athletic volverá a entrenar mañana a las 18:00 horas en las instalaciones de Lezama, allí se conocerán un poco antes las opiniones en sala de prensa de Ernesto Valverde y, posteriormente, el técnico de Viandar de la Vera ofrecerá también su convocatoria para recibir a los blanquiazules.