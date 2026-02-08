Asís Martín Bilbao, 08 FEB 2026 - 18:17h.

El partido había sido vendido como una verdadera final por los problemas clasificatorios

Los fastos del pase a la semifinal de Copa vividos en Mestalla, competición que le va a enfrentar ahora a la Real Sociedad en semifinales en un doble derbi vasco, dieron paso este domingo al incómodo triunfo del Athletic Club de Ernesto Valverde en San Mamés en la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS, en el duelo que le ha enfrentado al renacido Levante UD. Casi una final, ya que los 3 puntos de hoy eran vitales tal y como había señalado el presidente rojiblanco Jon Uriarte.

Con ese nervio y tensión muy presente en el ambiente, los leones han derrotado a los granotas de Luis Castro con un marcador de (4-2) merced al doblete de Gorka Guruzeta para el descanso, marcado también por la pronta expulsión de Matturro y la lesión muscular de Yuri Berchiche, y el golazo de chilena de Unai Elgezabal, el de Olasagasti más el de Nico Serrano y el de Robert Navarro que cerraba la tarde.

El Athletic, que ha encajado 2 goles contra 10, no ha perdido ninguno de sus últimos 9 partidos ante el Levante en LaLiga (7V y 2E), tras haber caído en los dos anteriores, y ahora deberá centrarse en arrancar este miércoles la semifinal de Copa ante la imparable Real Sociedad de Matarazzo también en San Mamés.

El Athletic Club encarrila el partido contra el Levante UD para el descanso

El primer tiempo se abrió, a cara de perro, con cambio de campo en el sorteo y un Athletic expeditivo tratando de llegar a Ryan por la vía rápida. Tuvo un par de acciones ofensivas de Nico Serrano y otra de Iñaki Williams (que hizo un mal control final) que dieron paso a las primeras contras granotas ante los espacios que dejaban unos leones volcados.

Pero la sorpresa fue la absurda roja directa a Matturro por agarrar claramente a Iñaki siendo el último defensor en el 17'... Nacía un nuevo partido y casi se resolvía en 5 minutos: para el 28' llegaba el 1-0 que ha marcado Gorka Guruzeta de cabeza en un bello remate a centro de Galarreta... y seguido el 2-0 para el 33', por bajo pegado al poste de Ryan, de nuevo para el donostiarra tras un buen pase al hueco de Iñaki Williams.

Todo iba bien al descanso para los vascos salvo la marcha con problemas musculares de Yuri Berchiche que no sale de una y ya está en otra... dejando una cierta preocupación de cara a la semifinal de Copa ante la Real.

El segundo tiempo fue una oda al tostón aunque los de Valverde hicieron ocasiones y Elgezabal y Olasagasti un golazo...

Quedaban por delante 45 espesos minutos, con los levantinos con 10 y dos goles por debajo en el luminoso y un fuerte enfado con el arbitraje del gallego Muñiz Ruiz porque no sacaba tarjetas a los jugadores locales. A la vuelta, el ritmo se aplatanó, el público estaba mudo... pero en el 55' de juego, al menos Gorka Guruzeta buscaba el tercero de su cuenta, pero Matt Ryan sacó una buena mano y la echó a córner.

Entre que unos no andaban muy finos y otros no podían, el juego se fue espesando salvo algún destello como un voleón de Iñaki Williams, una jugada individual de Nico Williams o un 1x1 de Nico Serrano que el guardameta australiano le sacó in extremis. El Levante estaba missing y los cambios de Valverde miraban de reojo hacia la cita del miércoles... hasta que llegó la espectacular chilena de Elgezabal que supuso el 2-1 y reabrió el partido...

Llegaron los nervios, lo que tuvo delito contra 10, y eso lo mató Nico Serrano, con la derecha, a pase del recién entrado Selton, como tanto previo al obús de Olasagasti que hizo un gol de bandera. Ya en un largo descuento Robert Navarro firmaba el 4-2 para los vizcaínos, que no ganaban en Liga desde el 6 de diciembre, en una nueva asistencia de Iñaki Williams.

Ya llueve menos por Bilbao, aunque las sensaciones no son nada buenas, antes de ir a la semifinal de copa y visitar el domingo al Real Oviedo en el Carlos Tartiere en una semana realmente clave.