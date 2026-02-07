Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 22:58h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Pellegrino Matarazzo pierde a Luka Sucic en su mejor momento en la Real Sociedad

La Real Sociedad se impuso al Elche por 3-1 para mantener el gran momento de los hombres de Pellegrino Matarazzo. Los goles de Luka Sucic y de Mikel Oyarzabal daban tranquilidad a los locales y, pese al tanto de André da Silva, Orri Óskarsson sentenció ya en el tramo final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto donostiarra en la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS.

Álex Remiro [7]: Respondió en el arranque con un paradón a su excompañero André da Silva en la primera ocasión del partido. Tras encajar el tanto del luso, volvió a frenar a André y a Álvaro Rodríguez al poco de la segunda parte permitiendo que los suyos mantuvieran la ventaja.

Álvaro Odriozola [7]: Sigue recuperando su mejor nivel el lateral diestro en su primera titularidad liguera muchos meses después. Cumplió en defensa y, en ataque, destacó con su balón a Guedes en la jugada del primer gol.

Igor Zubeldia [6]: André da Silva le ganó la partida en la carrera en la que anotó el 2-1 pero, en líneas generales, el zaguero pudo controlar al delantero portugués.

Duje Caleta-Car [5]: Volvió a quedar señalado en el gol del Elche con su cabezazo atrás que no desaprovechó André da Silva pero terminó mejorando sus últimas actuaciones destacando en la pelea con Álvaro Rodríguez y cortando un pase de la muerte de Valera que apuntaba a gol.

Sergio Gómez [6]: El catalán estuvo muy incisivo por la banda izquierda aprovechando que Pablo Marín se iba más hacia el centro. Buena actuación dentro de la pelea con Aihen por el lateral zurdo.

Jon Gorrotxategi [7]: Poco trabajo con balón ya que al mediocentro le tocó estar más pendiente de mantener el orden dentro de su equipo en la presión al Elche y demostró que la inexperiencia es algo del pasado pese a estar en su temporada de estreno en el primer equipo.

Carlos Soler [8]: Al valenciano le tocó de inicio defender más de lo habitual ya que Matarazzo le colocó muy encima de Aleix Febas para impedir tener libertad al faro del juego ilicitano. Pasó a jugar más adelante con la entrada de Turrientes y fue clave para montar los ataques.

Gonçalo Guedes [8]: Insistió una y otra vez el portugués por la banda derecha aprovechando su velocidad a la espalda del Elche. En una de esas internadas vio la entrada de Sucic que no perdonó el croata para el 1-0. Muy ovacionado por Anoeta tras su gran despliegue físico para mantener su buen momento.

Pablo Marín [8]: El logroñés jugó de todo moviéndose por todo el centro del campo y el ataque de la Real pese a partir de banda izquierda, con mucho trabajo en la presión y a la hora de robar. Guzmán Mansilla le anuló un golazo por un ligero fuera de juego.

Luka Sucic [8]: Jugando en esa posición mixta entra la delantera y la mediapunta demostró su llegada con el tanto que abría la lata acertando a la segunda para mandar al fondo de la red un gran pase atrás de Guedes. El punto negativo fue que, antes de la media hora de partido, se marchó lesionado.

Mikel Oyarzabal [9]: Otro partidazo del capitán, que volvió a marcar al aprovechar un mal pase atrás de Neto a Iñaki Peña haciendo valer su gran trabajo en la presión. Cuando agarraba la pelota parecía imposible que los jugadores del Elche se la robasen.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Beñat Turrientes [8]: Entró por la lesión de Sucic y tomó el relevo de Carlos Soler a la hora de maniatar a Aleix Febas, que no pudo brillar en Anoeta gracias al plan establecido por Matarazzo. Jugó más suelto con la entrada de Yangel.

Jon Mikel Aramburu [6]: Entró para suplir a un cansado Odriozola y para terminar de cerrar el peligro por su banda después de su descanso pensando en el derbi de la Copa del Rey.

Job Ochieng [5]: El internacional keniano debutó con el primer equipo de la Real Sociedad demostrando su velocidad por la banda derecha aunque aún debe mejorar en el control de balón.

Yangel Herrera [5]: Al fin regresó el venezolano a los terrenos de juego con un último parón que duraba desde el 24 de octubre.

Orri Óskarsson [7]: Salió entre los cánticos de Anoeta con su tema personalizado pero no logró igualar el tanto de Mendizorroza y perdonó una ocasión clarísima casi a puerta vacía pero se reivindicó marcando el tanto de la sentencia.