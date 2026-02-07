Saray Calzada 07 FEB 2026 - 18:56h.

Marc Bernal habló de su estreno goleador con el Barça

Marc Bernal fue uno de los nombres propios del partido del FC Barcelona contra el Mallorca. Salió en el segundo tiempo y tuvo buenos minutos que pudo coronar con un golazo. Esto supone su estreno goleador con el club azulgrana. Tras el encuentro habló de ello en 'Movistar'.

El jugador culé viene de recuperarse de una larga lesión. El joven canterano comenzaba a ser una pieza clave para Hansi Flick cuando esto sucedió y frenó esta proyección, pero de nuevo poco a poco está entrando en los planes del alemán y le está devolviendo la confianza en el campo. Bernal no solo habló de lo duro que ha sido este tiempo en lo profesional, sino también en lo personal y se acordó de su familia.

"Cuando he metido el gol he pensado mucho en lo mal que lo pasé el año pasado. Es una satisfacción muy grande. También para mi familia. Por problemas personales también me he acordado de ellos", dijo al respecto. "Desde el principio sabía que esto iría de menos a más. Estoy con mejor forma. Poco a poco voy cogiendo minutos y aprovecharlos al máximo".

El jugador habló sobre el partido y de cómo se siente estrenarse con el Barça. "Muy contento. Muy especial el primer gol con el Barça. Cuando sale Fermín he visto el espacio. Le iba a pegar con la derecha y he visto a Maffeo y he decidido recortar para golpear con la izquierda. La ha tocado Mascarell, pero bueno, una ilusión increíble. Muy contento. Son sueños que ni imaginas desde pequeño".

Marc Bernal y el momento en el que vive el Barça

Marc Bernal sabe que el FC Barcelona está en un buen momento de resultados en todas las competiciones y esperan poder alargarlo en el tiempo. "Estamos en muy buena dinámica. Especialmente para afrontar el partido ahora con el Atlético. Muy contento por todos estos partidos y a seguir".

"Creo que estamos en el Barça y lo más importante es la relación entre nosotros, aunque haya competencia. La relación es muy sana y nos llevamos muy bien todos. Me llevo muy bien con todos. Saben lo que es meter el primer gol con esta camiseta".