Marcus Rashford fue el que generó peligro cuando más hundido estaba el equipo

Lamine Yamal sentenció el encuentro ante un Mallorca que se vino abajo

El Barça se contagió de la hora de la siesta. Los jugadores sufrieron un 'empanamiento' general y pocos tuvieron la chispa necesaria para resolver el encuentro cuanto antes. Marcus Rashford y poco más se salva de la quema generalizada, aunque fue de menos a más. El Mallorca tuvo las ideas muy claras de lo que debía hacer y Jan Virgili fue una auténtica pesadilla para la defensa culé. El último pase les condenó siempre, pero generó más peligro, sobre todo en el primer tiempo, que los de Hansi Flick. Tras el descanso, la intensidad de los de Arrasate bajó y con poco que hicieron los azulgranas consiguieron solventar el partido.

Las notas de los titulares del FC Barcelona

Joan García (5): no tuvo que intervenir apenas durante todo el partido. En el minuto 79 hizo su primera parada de valor tras un error de Fermín.

Jules Koundé (2): el francés no sabía ni por dónde le venía el aire, que aplicado a su caso era Jan Virgili. El excanterano culé en las primeras acciones del partido le ganó todas las acciones ante un Koundé empanado.

Eric García (7): sigue siendo el jefe de la defensa y de las personas en las que más confía Hansi Flick. Toda la contundencia que le faltaba al resto, le sobraba a él.

Pau Cubarsí (5): no cometió errores grotescos, pero sigue dando esa sensación de que ha perdido seguridad y jerarquía en la defensa.

Alejandro Balde (4): tuvo alguna subida por banda, pero en defensa algo descolocado y se quedaba pinchado en algunas acciones del Mallorca cuando el resto de la defensa trazaba la línea.

Marc Casadó (6): bien en acciones defensivas y para robar balones, pero algunas imprecisiones para dar pases a sus compañeros.

Fermín López (3): uno de sus partidos más discretos. El jugador tenía acostumbrados a los culés a partidos con mayor nivel, pero ante el Mallorca no tuvo tanta presencia en el juego. También tuvo alguna pérdida importante que generó una ocasión para el Mallorca.

Dani Olmo (4): dio el pase a Lewandowski en el gol que abrió el marcador. Algún pase entre línea, pero muy discreto y sin presencia en el ataque.

Lamine Yamal (8): estuvo activo y lo intentaba, pero no conseguía percutir la defensa porque estaba muy vigilado. Su partido fue de menos a más y en el segundo tiempo reclamó un penalti y marcó un golazo sobre el minuto 60 para poner tierra de por medio en el marcador.

Robert Lewandowski (7): su olfato en el área es innato y pasarán los años y lo seguirá teniendo. Cogió un rechace, amagó para desbaratar a toda la defensa y remató a placer ante Leo Román.

Marcus Rashford (8): el que mejor entendió el partido cuando peor estaba su equipo. Desbordaba y tiraba y gracias a una jugada suya llegó el primer gol del Barça.

Los suplentes de Hansi Flick

Marc Bernal (7): tuvo buenos minutos desde que salió. Demuestra que en su pie tiene un guante y dejó varios detalles de calidad. Entre ellos, el gol que marcó para sentenciar en el 82.

Ferran Torres (4): intentó ofrecerse y pedir el balón, pero no tuvo su ocasión ante Leo Román.

Joao Cancelo (s.c):

Roony Bardghji (s.c):

Tomás Márques (s.c):