Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 19:49h.

Así salen Pellegrino Matarazzo y Eder Sarabia

Los problemas no acaban para Ander Barrenetxea en la Real Sociedad: cinco meses de racha negativa

La Real Sociedad y el Elche se miden este sábado en la jornada 23 de LALIGA EA Sports tras un día marcado por los aplazamientos de los partidos entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo y entre el Sevilla y el Girona. Anoeta acoge el encuentro en el que Pellegrino Matarazzo y Eder Sarabia ya tienen sus alineaciones confirmadas con las que buscar asaltar Europa en el caso de los locales y huir del descenso en los visitantes.

Matarazzo refuerza de nuevo su centro del campo ante un equipo como el Elche que se ha caracterizado durante toda la temporada por hacer de la posesión de balón su principal arma. Como sucedió en el derbi de San Mamés, el técnico neoyorquino da entrada a Pablo Marín para acompañar a Luka Sucic y Gonçalo Guedes en la línea de tres mediapuntas por delante de Mikel Oyarzabal y por delante del doble pivote Gorrotxategi-Soler, aunque alguna de estas posiciones podría variar.

Ander Barrenetxea será de nuevo baja y se suma a las lesiones ya confirmadas de Unai Marrero, Iñaki Rupérez, Take Kubo y Arsen Zakharyan, así como la de Brais Méndez por su polémica expulsión en el derbi. Los otros dos cambios llegan en defensa con la entrada de Odriozola y Caleta-Car mirando también a la ida de semifinales de la Copa del Rey.

Mientras, Eder Sarabia llega al partido con cuatro bajas confirmadas, las de los lesionados Héctor Fort, Josan Ferrández, Rafa Mir y el último fichaje del mercado invernal, Buba Sangaré. Aleix Febas vuelve tras cumplir sanción ante el Barça y ocupará el puesto en el centro del campo que tomó Rodrigo Mendoza en su despedida antes de marcharse al Atlético de Madrid.

También se cae de la titularidad un fijo como Marc Aguado para que Martim Neto vuelva al once titular y se mantiene el tridente ofensivo con Grady Diangana, Álvaro Rodríguez y el exrealista André da Silva. El otro cambio con respecto a la formación del día del Barça es la entrada en la formación de inicio de Léo Pétrot que lleva a Adrià Pedrosa al banquillo.

Alineaciones confirmadas del Real Sociedad-Elche

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Álvaro Odriozola, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Pablo Marín, Luka Sucic, Gonçalo Guedes; Mikel Oyarzabal.

XI del Elche: Iñaki Peña; John Chetauya, Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot, Germán Valera; Aleix Febas, Martim Neto; Grady Diangana, Álvaro Rodríguez, André da Silva.