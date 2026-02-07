Pepe Jiménez Sevilla, 07 FEB 2026 - 15:32h.

El Sevilla lo confirma todo con su convocatoria ante el Girona

El encuentro se suspendió a falta de tres horas para su inicio

El Sevilla FC - Girona, cita suspendida este sábado, se disputará este mismo domingo a las 16.15 horas. Los clubes, tras conocer la decisión de LALIGA, han acordado este tramo horario para evitar alargar la disputa del encuentro.

A falta de confirmación oficial, tal y como ha podido saber ElDesmarque, la cita entre Sevilla y Girona, prevista para este sábado a las 18.30 horas y suspendida tras la petición de la entidad hispalense, se disputará este domingo a las 16.15 horas.

Tanto el Sevilla como el Girona, desplazado e instalado en la ciudad, como LALIGA, tenían como preferencia disputar el encuentro este mismo domingo y aunque los tramos horarios de la competición estaban ocupados (14.00 horas está previsto un Alavés-Getafe, a las 16.15 horas el Athletic-Levante, a las 18.30 horas el Atlético de Madrid-Real Betis y a las 21.00 horas el Valencia-Real Madrid), el enfrentamiento se disputará a las 16.15 horas.

La predisposición de ambos clubes como de la propia competición, a pesar de que no era partidaria de suspender el encuentro este domingo, ha permitido alcanzar un acuerdo rápidamente para dejar certificado la celebración del partido sin afectar al calendario de ninguno de los implicados.

En estas, y ante la previsible mejoría del tiempo, la cita entre Sevilla y Girona se resolverá este mismo domingo a las 16.15 horas, dando seguridad a todos aquellos seguidores que se debían desplazar hasta el Sánchez-Pizjuán.