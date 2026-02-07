Andrea Esteban 07 FEB 2026 - 14:03h.

Lo que parecía una pregunta más de rueda de prensa terminó convirtiéndose en un dardo con eco. Álvaro Arbeloa, al ser cuestionado por la salida del FC Barcelona de la Superliga, no se quedó en la superficie y llevó la conversación a otro terreno mucho más espinoso: el caso Negreira. Una respuesta corta, directa y con ese tono de “esto sigue ahí” que vuelve a encender el debate fuera del césped.

Arbeloa dirige el tema

En lugar de analizar si la decisión del Barça era buena, mala o regular, Arbeloa giró el volante y apuntó a lo que considera el verdadero elefante en la habitación. Vino a decir, sin rodeos, que cuesta entender cómo "un asunto tan grande sigue sin resolverse y que eso debería preocupar más de lo que parece".

No levantó la voz ni buscó titulares fáciles, pero su mensaje fue claro: mientras todo el mundo habla de competiciones, proyectos y salidas, hay un tema pendiente que sigue sin cerrarse. Y eso, según él, pesa.

La Superliga se queda casi sola y el ruido no desaparece

La salida oficial del Barcelona del proyecto deja a la Superliga prácticamente con el Real Madrid como cara visible. Un giro que acerca al club azulgrana de nuevo a la UEFA y al modelo tradicional, pero que no apaga el murmullo que rodea todo lo institucional en el fútbol español.

La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 bajo el auspicio de doce clubes: los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid; los italianos Milán, Inter de Milán y Juventus; y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Pero, hoy "El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea".

Ahí es donde encaja la frase de Arbeloa: en medio de cambios, comunicados y movimientos estratégicos, vuelve a aparecer el caso Negreira como un fantasma que nadie termina de archivar. La rivalidad Barça-Madrid, una vez más, se juega también en los micrófonos.