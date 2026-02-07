Pepe Jiménez Sevilla, 07 FEB 2026 - 15:21h.

El tiempo previsto para el Sevilla - Girona: AEMET activa la alerta naranja

El Sevilla, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento y la Junta solicitaron su suspensión

El Sevilla - Girona no se disputará este sábado. Tras la entidad hispalense, que solicitó suspender el encuentro debido al temporal que se vive en la capital andaluza desde hace días, tanto LALIGA como Subdelegación del Gobierno han aceptado la situación y la cita no se disputará en el tramo horario esperado.

Porque a pesar de que LALIGA se acogía a su normativa -solo suspenderá el encuentro bajo alarma roja temporadal-, la Subdelegación del Gobierno, primero, y la Junta de Andalucía, después, atendieron la petición sevillista, solicitaron la suspensión y el encuentro no se disputará este sábado a partir de las 18.30 horas, tal y como estaba previsto.

Desde el club sevillista transmitían desde esta misma mañana que su intención no era otra que evitar todos los desplazamientos que se debían producir desde diferentes municipios de la provincia -e incluso desde más allá de Sevilla-, situación que, acompañada de las fuertes lluvias, han permitido que LALIGA acceda a la suspensión del encuentro junto al Cádiz - Almería.

Cabe recordar que el Sevilla ya vivió, aunque como visitante, una situación semejante en Madrid, cuando la Subdelegación del Gobierno de Madrid aceptó igualmente la petición del Atlético de Madrid para suspender un encuentro en el Metropolitano ante la lluvia que caía aquella vez en la capital.

El Sevilla Atlético, suspendido

El encuentro que, desde este viernes, sabíamos que no se disputaría es el del Sevilla Atlético. La entidad hispalense anunció que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había suspendido la cita ante el Cartagena de este domingo debido al desplazamiento que debía hacer el equipo de Luci en la jornada del sábado.

Comunicado oficial del Sevilla:

"El Sevilla FC, tras conocer la suspensión del partido ante el Girona FC que se iba a disputar este sábado 7 de febrero a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán, quiere comunicar que:

-Comparte plenamente la medida adoptada por las autoridades. Lo primordial es preservar la protección de sus aficionados, ya que muchos de ellos para acudir al encuentro tenían que efectuar desplazamientos que, dadas las circunstancias climatológicas y fluviales de nuestra provincia y nuestra comunidad, no se podía realizar en unas condiciones mínimas de seguridad.

-Desde el primer momento y atendiendo a las circunstancias climatológicas, el Sevilla FC se ha puesto a disposición de las autoridades competentes para colaborar en lo que estimaran necesario y entendiendo que el encuentro debía suspenderse por la seguridad de sus aficionados.

-Traslada toda su solidaridad y ánimo con todas las personas que están sufriendo de una u otra manera los inconvenientes de los sucesivos temporales que soporta nuestra comunidad andaluza".

El comunicado de LALIGA sobre la suspensión:

"Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, LALIGA informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente.

Las nuevas fechas y horarios de los partidos serán comunicados oportunamente una vez se determinen, de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes."