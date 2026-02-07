Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y RCD Mallorca en la jornada 22 de LALIGA EA Sports
El partido se disputa con los azulgranas líderes y el Mallorca mirando de reojo al descenso
El FC Barcelona y el RCD Mallorca ya han hecho oficiales sus onces para el duelo correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports, un encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou y que enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos en la clasificación. Los de Hansi Flick llegan reforzados tras su victoria copera ante el Albacete y con la presión de mantener el liderato liguero, mientras que el conjunto de Jagoba Arrasate busca dar continuidad al impulso anímico tras su contundente triunfo frente al Sevilla.
Alineación confirmada del FC Barcelona
El Barça afronta el choque con varias ausencias sensibles en el centro del campo, especialmente las de Pedri y Gavi, además de Christensen en defensa. Raphinha, que arrastraba molestias, finalmente no parte de inicio. Flick apuesta por un once equilibrado con juventud y verticalidad en ataque, con Lamine Yamal y Rashford como principales amenazas ofensivas.
Portero: Joan García
Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde
Centrocampistas: Marc Casadó, Olmo, Fermín
Delanteros: Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski
Alineación confirmada del RCD Mallorca
Por su parte, el Mallorca llega con mejores noticias en el apartado físico. Raíllo ya está disponible, aunque el cuerpo técnico ha optado por no arriesgar de inicio. Arrasate presenta una defensa de cinco hombres para reforzar la solidez atrás y confiar el peso ofensivo en la dupla formada por Virgili y Muriqi, dos perfiles complementarios para buscar sorprender al líder.
Portero: Leo Román
Defensas: Mateu Jaume, Maffeo, Valjent, David López, Mojica
Centrocampistas: Mascarell, Samú Costa, Pablo Torre
Delanteros: Virgili, Vedat Muriqi
Un choque de contrastes entre el líder y un equipo que pelea por alejarse definitivamente del descenso, con dos planteamientos tácticos muy marcados desde el pitido inicial.