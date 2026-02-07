Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y RCD Mallorca en la jornada 22 de LALIGA EA Sports

Andrea Esteban 07 FEB 2026 - 15:04h.

El partido se disputa con los azulgranas líderes y el Mallorca mirando de reojo al descenso

El 'as' en la manga que se guarda el Barça para poder rescatar a Jan Virgili

El FC Barcelona y el RCD Mallorca ya han hecho oficiales sus onces para el duelo correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports, un encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou y que enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos en la clasificación. Los de Hansi Flick llegan reforzados tras su victoria copera ante el Albacete y con la presión de mantener el liderato liguero, mientras que el conjunto de Jagoba Arrasate busca dar continuidad al impulso anímico tras su contundente triunfo frente al Sevilla.

Alineación confirmada del FC Barcelona

El Barça afronta el choque con varias ausencias sensibles en el centro del campo, especialmente las de Pedri y Gavi, además de Christensen en defensa. Raphinha, que arrastraba molestias, finalmente no parte de inicio. Flick apuesta por un once equilibrado con juventud y verticalidad en ataque, con Lamine Yamal y Rashford como principales amenazas ofensivas.

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde

Centrocampistas: Marc Casadó, Olmo, Fermín

Delanteros: Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski

Alineación confirmada del RCD Mallorca

Por su parte, el Mallorca llega con mejores noticias en el apartado físico. Raíllo ya está disponible, aunque el cuerpo técnico ha optado por no arriesgar de inicio. Arrasate presenta una defensa de cinco hombres para reforzar la solidez atrás y confiar el peso ofensivo en la dupla formada por Virgili y Muriqi, dos perfiles complementarios para buscar sorprender al líder.

Portero: Leo Román

Defensas: Mateu Jaume, Maffeo, Valjent, David López, Mojica

Centrocampistas: Mascarell, Samú Costa, Pablo Torre

Delanteros: Virgili, Vedat Muriqi

Un choque de contrastes entre el líder y un equipo que pelea por alejarse definitivamente del descenso, con dos planteamientos tácticos muy marcados desde el pitido inicial.