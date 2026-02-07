Jorge Morán 07 FEB 2026 - 15:09h.

La afición se concentró en la puerta de vestuarios del Estadio de Vallecas

Jugadores y cuerpo técnico del Rayo estallan contra el club reclamando "condiciones de trabajo dignas"

La situación del Rayo Vallecano es insostenible y el único culpable es Martín Presa. La suspensión del partido ante el Real Oviedo sólo es la última en una larga lista de problemas en la gestión de un presidente que ya tiene harto a los jugadores, staff técnico, aficionados e incluso ex jugadores, como Mario Suárez.

Un club que juega en Europa, centenario, y que cuenta con peores condiciones laborables que muchos de los equipos de regional de España. Y frente a esta situación, la afición ha dicho 'basta'. Minutos después de conocerse que no se jugará el partido de LALIGA, la Federación de Peñas convocaba una concentración en la puerta de vestuarios contra la gestión de Martín Presa.

La afición del Rayo estalla contra Martín Presa

Centenares de aficionados se agruparon en los aledaños del Estadio de Vallecas en dónde mostraron su indignación con todo lo que está ocurriendo con el Rayo Vallecano. Sobre las 13.00H, los hinchas, acompañados de un gran despliegue policial, bajaban hasta la puerta de vestuarios para no sólo protestar, sino también pedir perdón a aficionados y clubes rivales.

"Perdón por Martín Presa", se podía leer en una de las pancartas, en referencia a la vergüenza que pasan los vallecanos con cada una de las decisiones o gestiones del presidente. Durante la concentración, que duró alrededor de una hora, los hinchas cantaron, gritaron y protestaron contra el máximo mandatario quién, pese a todo lo que estaba ocurriendo, no se presentó al Estadio en la mañana de este sábado.

Una afición maltratada, un club abandonado, unos jugadores pisoteados y una vergüenza frente a todo el mundo. Todo esto es lo que ha conseguido un Martín Presa que, lejos de la autocrítica, siempre hecha balones fuera, demostrando su incapacidad para gestionar un club de Primera División como es el Rayo Vallecano.