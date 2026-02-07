Jorge Morán 07 FEB 2026 - 14:02h.

El ex jugador del Rayo Vallecano se mostró muy crítico con lo sucedido

Las posibles consecuencias para el Rayo Vallecano por la suspensión del partido ante el Real Oviedo

Martín Presa es el gran señalado por la suspensión del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. Y no es para menos. La gestión del presidente deja mucho que desear e incluso los jugadores y staff tuvieron que quejarse en un comunicado denunciando las condiciones lamentables de trabajo.

Ahora, con el encuentro de LALIGA EA SPORTS en el aire por el estado del césped de Vallecas, muchos empiezan a darse cuenta de quién es el verdadero culpable de todo lo ocurrido en el barrio madrileño. Algo que Mario Suárez, ex jugador del Rayo Vallecano, lleva mucho tiempo denunciando.

Mario Suárez explota contra Martín Presa

Con un vídeo en sus redes sociales minutos después de la suspensión del partido, Suárez ha querido denunciar todo lo que ocurre en Vallecas. "No hay excusas, es una vergüenza", comienza diciendo el ex mediocentro español.

"Solo se habla del Rayo Vallecano por cosas negativas y da pena. Hoy se suspende un partido de fútbol porque no se quiere cuidar el césped", expresa Mario. El ex futbolista asegura que 'la climatología no es excusa' y recuerda que hay otros equipos en Madrid como el Leganés, Getafe, Atlético o Real.

"Se gastan el dinero en cuidar sus instalaciones y que sus jugadores puedan estar a gusto", expresa, antes de hablar sobre el comunicado de este pasado viernes. "Están hartos. Se duchan con agua fría, tienen que entrenar fuera de la Ciudad Deportiva durante meses en césped sintético. En 2026 en primera división", señala.

Mario Suárez, que ha vivido muy de cerca durante años la actualidad del Rayo Vallecano, apunta directamente al presidente y las excusas que siempre pone. "La culpa siempre es de los demás y nunca pasa nada", dice sobre Presa.

Además, Suárez recuerda que el Oviedo y su afición 'ya están aquí y han pagado su entrada'. "¿Y si le dan el partido por ganado al Oviedo qué? El Rayo Vallecano está en descenso. Los contratos que se reducen si bajan son los de los jugadores. Siempre pagan los mismos, es un milagro lo que están haciendo", zanja.